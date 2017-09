Fecha 3 de la Bundesliga: partidos destacados

El fútbol alemán vuelve tras la pausa internacional, y la fecha 3 de la Bundesliga nos trae partidos de alto vuelo, donde los que van arriba querrán ratificar su buen momento, y los de abajo buscarán empezar a tomar vuelo.

HAMBURGER SV – RB LEIPZIG

Contrario a lo que se hubiera esperado de ambos conjuntos, Hamburgo comenzó con dos victorias la temporada y ha tenido su mejor inicio en casi 10 años. En contraste, RB Leipzig empezó con pie izquierdo la temporada, pero no tardó en recuperarse con una contundente goleada en casa ante un indefenso Freiburg. Ambos vienen de ganar sus más recientes encuentros, y el Volksparkstadion será escenario del partido de apertura hoy a las 20:30 (hora local). El HSV no podrá contar con Mergim Mavraj por su expulsión ante el FC Köln ni con Bjarne Thoelke, Aaron Hunt y Nicolai Müller, todos por lesión. Por su parte, el RB Leipzig no podrá contar con Marcel Sabitzer ni Yussuf Poulsen por molestias.

BORUSSIA M’GLADBACH – EINTRACHT FRANKFURT

Tras iniciar con una victoria y un sufrido empate, los Potros vuelven a casa para enfrentar a un alicaído Eintracht Frankfurt este sábado a las 15:30 (hora local), que no ha hecho goles en lo que va de temporada y apenas suma un empate (ante Freiburg en la primera jornada). El ‘Gladbach’ no podrá contar con Doucouré, Strobl, Grifo, Traoré, Hoffmann y Drmic, todos con lesiones o molestias. Las Águilas del Eintracht ya tienen disponible al mexicano Carlos Salcedo, pero tendrán las bajas de Mascarell, Hasebe, Fabián (larga duración), Blum y Meier, su capitán.

SCHALKE 04 – VFB STUTTGART

A pesar del tropiezo contra Hannover, Schalke ha iniciado la temporada con plena confianza bajo las órdenes de Domenico Tedesco. Cuentan con la ventaja de jugar en casa de nuevo este domingo a las 18:00 (hora local), pero recibirán a un Stuttgart que viene envalentonado tras ganar en su campo ante Mainz por la mínima, a pesar de su derrota inicial de visita ante el Hertha Berlin. Schalke sufrió las notables bajas de Höwedes (cedido a Juventus), Geis (cedido al Sevilla) y Uchida (al Union Berlin de segunda división), además de no contar con Breel Embolo, que aún no se recupera por completo tras su grave lesión de tobillo. Por su parte, los suabos no contarán con varios jugadores: Badstuber, Insúa, Aogo, Beck, Zimmermann y Mané, todos por lesión.