¿Qué está pasando con el Bayern München?

Las cosas marchan de forma turbia en el FC Bayern München por primera vez en años. El club Bávaro se había acostumbrado a mostrarse intachable en su manejo administrativo: Heynckes y Guardiola se fueron con relevos de calidad ya anunciados, los fichajes se manejaban de forma exitosa a nivel mediático y comercial. Ahora los roces son portadas de revistas. Merece darle una revisión al motor del FC Bayern.

De los rankings y otros demonios

Ningún río suena sin piedras, y en dos listados particulares que han sido publicados estos últimos días, las dan para excusar la alarma.

Por un lado, la CIES emitió su listado de las 30 plantillas más costosas del Top5 europeo -Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia-. Sorpresivamente, el FC Bayern München aterriza de 11, fuera de los diez primeros. El segundo golpe fue el análisis hecho por ESPN sobre los potenciales candidatos a quitarle la corona europea al Real Madrid. Cinco equipos nominados, ninguno de ellos el Bayern München. Un doble golpe para un equipo acostumbrado a estar entre los más admirados.

Müller también juega

Sea dentro del campo o no, Thomas Müller es una parte importante de la plantilla del FC Bayern. Pocos jugadores tienen tanta libertad en un club donde su imagen suele ser absorbida por el equipo de una forma tan marcada.

No una vez, sino dos, dejó claro Thomas Müller que jugar con otro club siempre es una opción. Primero lo dijo de forma frontal, retando las decisiones de Ancelotti desde el banquillo. “Evidentemente yo ofrezco algo que al entrenador no le genera interés”, comentó en la segunda fecha de la Bundesliga. En la tercera, confirmó haber considerado una oferta hecha por el Manchester United hace dos temporadas.

En el interín, Manuel Neuer salió a defender las primeras declaraciones del mediocampista ofensivo. Entre espaldarazos, dejó claro que el frente de los jugadores es más robusto y solidario entre sí de lo que es extendido hasta el técnico.

A este hecho vale rescatar la no-repuesta por parte de la directiva hacia unos comentarios que, hechos por cualquier otro jugador, hubieran causado revuelo. El subcapitán del Bayern y la selección alemana goza de cierto espacio que otros simplemente no pueden costearse. Ser favorito de la afición, canterano, carismático y pilar de esta generación, tiene sus ventajas.

Lo respondido por Rummenigge fue poco más que un llamado a la reflexión, algo que contrasta enormemente con la respuesta que recibió Lewandowski. “Lo dicho por Müller está fuera de lugar. Descontento por estar en la banca es tolerable, pero no se aceptará criticismo hacia el entrenador de forma abierta”, dijo Rummenigge.

Derrota sintomática ante Hoffenheim

No fue tanto el perder, sino la forma en la que se hizo. Total, Bayern München no jugó mal, simplemente le supieron jugar mejor. Pero el cierto descuido mostrado por algunos jugadores, y la pasividad en el banquillo demostrado por el técnico, llevaron a entender que la cabeza estaba en otro sitio, no en el campo de juego.

La saga de Lewandowski

El delantero polaco Robert Lewandowski se destacó esta pasada semana, más por lo dicho que lo hecho. El ariete que lleva tres goles en la actual temporada se mostró en desacuerdo con la política de fichajes del Bayern München, diciendo a groso modo que, o invierten con mayor agresividad, o el equipo va a quedarse atrás de los equipos grandes de Europa. “El romanticismo es bonito, pero el fútbol de alto rendimiento es sobre éxito y dinero”, dijo Lewandowski.

Poco tardaron las reacciones de la directiva, encabezadas por Karl-Heinz Rummenigge. El director general del Bayern no tuvo mayor dificultad en poner en su sitio a Lewandowski. “Claramente, Robert está afectado por los fichajes del PSG. A pesar de ello, él está bajo contrato con nosotros, y gana bastante bien. Lamento sus comentarios. Todo aquél que critica al entrenador, al club o a sus compañeros estará metido en problemas personalmente conmigo.”

“Desafortunadamente, el agente de Lewandowski sirve como guía espiritual. Esto fue nuevamente el caso, organizando esta entrevista sin el conocimiento del club a propósito. Está lastimando a Robert“, complementó Rummenigge.

Cerrando el episodio con Lewandowski y Rummenigge, Uli Hoeness, presidente del Bayern München hizo un llamado a la calma, buscando cerrar filas visiblemente molestas. “Siempre me parece bueno que un jugador muestre iniciativa y estar pensando en la situación del club. Eso se lo puedo reconocer,” dice Hoeness. “Lo que sería aún mejor es si se concentrara en lo que realmente importa, lo cual es su rendimiento. Si él juega mejor, entonces nosotros podremos lograr nuestros objetivos.”

¿Qué le depara al Bayern?

El futuro lo determina simplemente una cosa: el rendimiento. Si el equipo empieza a mostrar claros indicios de jugar en serio, y logra un buen debut ante el Anderlecht en la Champions League, así como actuaciones exitosas en la Bundesliga y en el particularmente complicado duelo contra el RB Leipzig por la DFB Pokal, pueden conseguir pasar la página con pocas asperezas.

De lo contrario, si siguen las actuaciones de poca inspiración, y queda claro que el PSG es el principal candidato de su grupo en la Champions; si la Bundesliga sigue siendo segunda prioridad, y Leipzig los sorprende en la Copa Alemana, los temas solo podrán complicarse, no sólo para Carlo Ancelotti, el primero en pagar las cuentas, sino para una plantilla que habría pasado de temible a fácil de intimidar.