Alemanes en Europa: Duro comienzo para la Bundesliga

Hacemos un repaso de lo que ha sido una primera jornada europea en la que los alemanes no han sabido despuntar. El balance fue negativo, y se perfila como un llamado de atención a los clubes de la Bundesliga.

Bayern 3-0 Anderlecht

Marcador abultado, pero la sensación que deja el encuentro es otra. El debut del Bayern München en la Champions League fue menos esplendorosa de lo que la afición bávara esperaba. Un juego apagado ante un rival accesible y que jugaba con diez. El penal tempranero parecía haber calmado las aspiraciones de los jugadores, quienes salvo puntuales casos, no hicieron mucho por ampliar la ventaja. A pesar de ello, la mera diferencia de calidad llevó a dos jugadas más que trajeron dos goles más.

RB Leipzig 1-1 AS Mónaco

Posiblemente el encuentro que mejor sensación dejó de todas las actuaciones alemanas. Leipzig cumplió con un buen primer partido contra un rival de calibre, sacando incluso un primer punto en competiciones europeas. Los Toros se sentirán más asentados ahora que pasó el debut, y el grupo está presto a que den una sorpresa, incluso colarse entre los clasificados a la segunda fase.

Tottenham 3-1 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund dominó las acciones a fuerza de posesión, pero tres descuidos y una dudosa actuación de Roman Bürki, el portero, neutralizaron cualquier intención del BVB por salvar puntos. Se rescata que el volumen de juego capaz de ser generado es considerable, y que las piezas lucen mucho más ajustadas con el pasar de cada encuentro. Con un Götze y Sahin afilados, un Yarmolenko en buen ritmo, Aubameyang haciendo lo que mejor hace, y las próximas reincorporaciones de Weigl, Reus y Schürrle, será difícil no verles remontando hasta clasificar.

TSG Hoffenheim 1-2 Braga

No era el debut que se esperaba de Julian Nagelsmann en Europa, y se empieza a notar que sí se sienten las bajas de todas las fichas que se marcharon. Aunque en la Bundesliga sí están mostrando una envidiable forma -la cual incluye el reciente 2-0 sobre el Bayern-, el partido ante Braga deja ver algunas costuras de un equipo que aún está buscando remendar las bajas de Niklas Süle, un central con brillante visión de juego; Sebastian Rudy, posiblemente el armador más letal que hay en Alemania hoy en día; y Jeremy Toljan, quizás el mejor lateral prospecto del torneo. La calidad de juego no es mala, solo que no es suficiente para mantenerle el ritmo a tres competiciones, y eso se está viendo desde temprano.

Hertha BSC 0-0 Athletic Bilbao

Fue preocupante para muchos que la asistencia al Olympiastadion para el regreso del Hertha Berlin a competiciones internacionales, ante un atractivo rival como el Athletic, fuera considerablemente menor de lo esperado. Se notó que hacía falta algo al juego de los Capitalinos, que se preocupó principalmente por encontrarle el ritmo al volver a jugar en Europa. Un empate ante el rival más complicado del grupo no es mal negocio después de todo.

Arsenal 3-1 1.FC Köln

El acto final empezó siendo prometedor, sólo para terminar siendo un problema mayor para el Köln. 20 mil aficionados de Los Cabreros habían acudido a Londres para el retorno a fútbol europeo, en el que llevaban dos décadas cumplidas sin jugar. Problemas ingresando al estadio y problemas con las autoridades empañaron el ambiente festivo que se vivía horas previas. El encuentro siguió una dinámica similar: Jhon Córdoba marcó su merecido gol debut con el Colonia, y el visitante se mostraba sólido. El pasar de los minutos le dieron la razón al Arsenal, logrando remontar e imponerse 3-1. La afición del Arsenal se sintió aliviada que la visita del Köln había terminado. El Fly Emirates y el Rhein-Energie Stadion son dos criaturas muy distintas.