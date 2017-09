Fecha 4: Previa Borussia Dortmund – 1.FC Köln

Luego de la dura derrota en Londres por Champions League, Borussia Dortmund debe volver a la victoria pero en frente tendrá a un necesitado Köln que no solo no consiguió ni un punto en las primeras tres jornadas de Bundesliga si no que volvió a conocer la cara de la derrota frente a Arsenal por Europa League.

El inicio de temporada del equipo que dirige Peter Bosz había sido muy bueno debido a que ocupa el primer lugar en las primeras tres jornadas de la Bundesliga. La derrota frente a Tottenham todavía es bastante difícil digerir y este partido será crucial para la afición.

El entrenador holandés, prepara un esquema súper ofensivo para conseguir los tres puntos por ello, no se prevé muchas modificaciones al equipo que planto en el campo de juego frente al equipo inglés. Más allá de su paso en falso por Champions, la gran noticia fue el buen rendimiento de Yarmolenko y los aurinegros confían en su talento para seguir en lo más alto de la Bundesliga

En la ciudad de la Catedral, el ambiente está bastante caldeado debido al mal inicio de temporada. En sus primeros cuatro partidos han mostrado un muy mal rendimiento y han sido derrotados en cada uno de ellos. Y no solo ha sido eso sino que han recibido 10 goles en dichos encuentros.

Para este partido, Peter Stöger, entrenador de Los Cabreros, buscara al menos quedarse con un punto debido a que BVB todavía no ha recibido un gol en las primeras tres jornadas y seguramente el esquema sea bastante defensivo como ya nos tiene acostumbrado en este tipo de partidos.

En la temporada pasada, los dos encuentros terminaron en empate pero por lo que se pudo observar en estos primeros partidos, difícilmente no haya un ganador. Sobre todo si nos guiamos por el bajo nivel de Köln y por la necesidad del Dortmund de conseguir los tres puntos. Aunque cabe aclarar que esto es futbol y las sorpresas están a la orden del día.