Partidos destacados de la jornada 5

La Bundesliga no para su andar, y tendremos la primera fecha entre semana a partir de hoy. A continuación, los encuentros más destacados de la jornada.

Mönchengladbach – Stuttgart: oportunidad de repunte

Ambos conjuntos se darán cita en el partido adelantado del martes en el Borussia-Park (18:30 hora local). Tanto Potros como suabos se encuentran a mitad de tabla, aunque con irregular rendimiento en las primeras fechas. Para los visitantes será una gran chance de reivindicar su victoria ante Wolfsburg y de paso colarse en la pelea por los primeros lugares. Para los locales, será la oportunidad de renovar alegrías, ya que solo han sumado dos unidades en sus últimas tres salidas.La última vez que se vieron las caras en Mönchengladbach por liga en 2015/16, los Potros triunfaron por goleada 4:0 (la temporada pasada se vieron en segunda ronda de Copa, con 2:0 a favor del ‘Gladbach’). La última vez que Stuttgart se llevó los tres puntos de visita fue en noviembre de 2012 (1:2).

Ambos conjuntos tienen bastantes lesionados: Bénes, Drmic, Doucouré, Grifo, Traoré y Strobl para los Potros; por su lado, Stuttgart no podrá contar con Badstuber, Gentner, Ginczek, Grgic, Insúa, Mané ni Zimmermann.

Schalke – Bayern: a por la punta

El duelo más importante del martes se dará en el Veltins-ARENA (20:30 hora local). Ambos conjuntos llegan de ganar sus encuentros previos ante Werder Bremen y Mainz, respectivamente. Aunque Schalke sufrió más de la cuenta para ganar en el Weserstadion, viene con los ánimos arriba y con muchas ganas de darle a su gente otra alegría en casa. Por su parte, el Bayern no tuvo mayores obstáculos para vencer a Mainz con un contundente 4:0. Sin embargo, tendrán una baja muy sensible en Manuel Neuer, quien sufrió de nuevo una lesión (pie izquierdo) y se perderá el encuentro, con un tiempo de baja desconocido. Tampoco Götze, Alaba ni Bernat estarán disponibles. Mientras tanto, Domenico Tedesco tiene toda la plantilla a disposición para enfrentar a los bávaros.

Una victoria los catapultaría a la punta a cualquiera de los dos si Hannover y BVB no logran sumar de a tres. Aunque hay que remontarse al 2010 para encontrar la última victoria del Schalke ante Bayern en casa de los Mineros, la temporada apenas comienza, y los locales pueden dar otro batacazo como lo hiciera el Hoffenheim hace apenas unas semanas.

Hamburger SV – Borussia Dortmund: El líder viaja al norte

Hanseáticos y Aurinegros se verán en el Volksparkstadion en el encuentro más saliente del miércoles (20:30 hora local). Borussia Dortmund se ha convertido en el indiscutible líder de la Bundesliga, demostrando su contundencia ante un indefenso FC Köln el domingo (5:0). Por su parte, los Hanseáticos hicieron un partido muy flojo de visita en Hannover, y esperan recuperar sensaciones ante un conjunto aurinegro que ya parece imparable a estas alturas.

Borussia Dortmund es el único líder de las 5 grandes ligas europeas que aún no encaja goles, lo cual hará la tarea aún más difícil para los de Hamburgo. Sin embargo, la estadística favorece al HSV, que a pesar de haber perdido los últimos 3 en fila ante el BVB en el global, sólo ha perdido 2 de los últimos 10 encuentros en su Volksparkstadion ante ellos. No hay que ir muy lejos para buscar la última victoria del HSV ante Dortmund (3:1 en noviembre de 2015). El HSV no contará con Van Drongelen, Müller ni Kostic, todos por lesión; BVB no podrá contar con los lesionados Durm, Schmelzer, Bartra, Rode, Gerreiro ni Reus (larga duración).