Eliminatorias Rusia 2018: Timo Werner se cae de la convocatoria

La noticia de la baja de Timo Werner de la convocatoria de Alemania para los compromisos por las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018 contra Irlanda del Norte y Azerbaiyán se confirman, y lo hacen sin que Joachim Löw, el seleccionador alemán, quiera buscarle sustituto al delantero teutón.

Durante la segunda fecha de Champions League, Werner sufrió un bloqueo de un músculo cervical y en la articulación maxilar, lo que derivó en problemas de audición. Leipzig visitó al Besiktas turco, y el nivel de ruido en el estadio fue tan alto que el delantero alemán pidió en primer término unos tapones para los oídos los cuales no fueron efectivos. La situación empeoró y al minuto 32 del primer tiempo, pidió ser sustituido, reportando mareos y náuseas.

El director deportivo del RB Leipzig Ralf n, comentó que no tenía sentido mandar a Werner con la selección en tanto el diagnóstico no esté terminado. Del mismo modo, expresó su preocupación por la mala noche que vivió el delantero, y que los síntomas seguían vigentes en los entrenamientos posteriores. Por este motivo, no fue parte del último partido de liga donde el Leipzig derrotó al Köln por dos goles a uno.

Según información proveniente de la DFB, Joachim Löw indicó que no reemplazará a Werner con otro jugador, por lo cual, contará con 22 efectivos para encarar la doble fecha. Werner se une así a las bajas de Manuel Neuer, Jonas Héctor, Mesut Özil y Sami Khedira, quienes quedaron al margen de la convocatoria al también presentar lesiones.