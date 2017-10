Marco Reus: Daría todo mi dinero para estar sano nuevamente

Marco Reus puede ser una historia de un talento inimaginable que nunca pudo mostrar su pleno potencial gracias a las lesiones. El mediocampista del Borussia Dortmund conversó con la revista GQ sobre su complicada recuperación.

Desde la temporada 2014/2015, solo ha participado en 63 de los 109 juegos por Bundesliga, y ha pasado por lesiones de todo tipo: Fractura de tobillo, osteítis púbica, contusión de rodilla, problemas musculares y la más reciente, rotura de ligamento cruzado, en la final de DFB-Pokal contra el Eintracht Frankfurt.

A pesar de haber sido un calvario, la fortaleza mental del delantero de 28 años así como el apoyo de su entorno, ha sido vital para levantarse una y otra vez, volver a las canchas y seguir enamorando a sus seguidores, a pesar que no ha sido fácil.

En una reciente y extensa entrevista para la revista GQ, Reus mostró su lado más humano, y da a entender el calvario personal que ha tenido que vivir para poder sobrellevar la situación: “Lloré mucho en la final de Pokal (al ser sustituido) pues era un sentimiento muy amargo. Tres días después que vi nuevamente las imágenes, volví a llorar. Soy un ser humano”

Luego del partido en Berlín, se sabía que algo estaba mal, pero no se sabía su alcance. Sin embargo, al ser el primer título con el Dortmund, Reus no quiso faltar al desfile por la ciudad: “Sabía que algo estaba mal, pero no caía en cuenta de ello. Tenía mucha adrenalina en el cuerpo y quería celebrar. Luego del desfile fui al doctor y tuvimos el diagnostico, y solo después de la operación fue que caí en cuenta de todo el tiempo que estaría fuera de las canchas”

Sin embargo, en palabras del propio jugador, la lesión como tal no es lo más fuerte de sobrellevar: “Lo peor de todo es estar totalmente solo durante la rehabilitación. Si bien estas con un terapeuta, no es lo mismo tener que ir por tu cuenta. Generalmente entrenas con otros 25 jugadores y en grupo es más sencillo, pero acá tú mismo debes empujar tu carro”

Es natural pensar que luego de tantos contratiempos se considere tirar la toalla. Sin embargo, esto es algo que no está en la mente del internacional alemán: “Darme por vencido nunca ha sido una opción para mí. Obviamente la rehabilitación no es algo que agrade, pero estoy feliz de tener a mi novia, mi familia y mis amigos. Te puedo confirmar que en momentos difíciles sabes quién está de tu lado, y sin ellos, me habría roto totalmente”

Tres grandes lesiones en tres años pueden llegar a desesperar incluso al más fuerte: “Los futbolistas ganamos mucho dinero, pero debemos aceptar un alto precio de salud. Algunos dirán que justo por ganar dinero, no importa lo demás, pero eso no es así. Pagaría todo el dinero del mundo para estar sano, cumplir con mi trabajo y hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol”

Recientemente, se generó una polémica por una información que decía que Reus retrasaría su regreso a las canchas del próximo enero al próximo marzo para poder prepararse mejor de cara al mundial Rusia 2018, información que fue desmentida en la web del equipo. Sin embargo, el mismo Reus hizo saber en la entrevista que no está en su mente establecer un tiempo de regreso preciso, sino que quiere hacer las cosas de forma correcta: “Si todo sale bien con la recuperación, que es para lo que estamos trabajando, podre jugar a tope nuevamente, ya sea enero, febrero o marzo. Aún no lo sé y de momento no me importa”

Reus aprovechó para dar pistas sobre su futuro más allá de 2019, cuando culmina su contrato con el BVB: “Hay cuatro o cinco clubes que me intresarían, eso está claro. En mayo 2019 tendré 30 años y será la última oportunidad para un gran contrato y para probar algo nuevo. Creo que debo ser muy honesto y muy justo. No sé qué haré, de momento me siento muy a gusto en Dortmund. El tiempo vendrá naturalmente y podré tomar una decisión”.