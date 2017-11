Previa: Inglaterra – Alemania: Tiempos de experimentación

En el mítico Wembley Stadium ante Inglaterra, Joachim Löw comenzará a definir quiénes serán los mundialistas de Alemania. “Habrá que tomar decisiones difíciles”, advirtió el seleccionador.

Hablar de un Inglaterra-Alemania es remitirse a grandes y durísimos partidos a lo largo de la historia. A enfrentamientos entre selecciones poderosas, con intérpretes de clase mundial, que siempre dejan su huella. Pero claro, si bien aquí no hay puntos en juego ni instancias decisivas por copas mundiales, este amistoso en la catedral del fútbol empezará a vislumbrar algunos detalles a contemplar en el futuro.

Tanto ingleses como alemanes arrasaron en sus grupos para hacerse con un cupo en el Mundial. Y cuando se estén jugando los repechajes para definir las últimas plazas de Rusia 2018, ellos ya se encontrarán elaborando primeras conclusiones de cara a la cita mundialista. El seleccionador teutón, Joachim Löw, anticipó que dada la gran cantidad (y calidad) de futbolistas que tiene a disposición, estos partidos preliminares serán determinantes para definir la lista final de 23 convocados: “Es un período de prueba. Obviamente que los resultados son importantes, pero busco testear algunas cuestiones. No quiero utilizar siempre a los mismos jugadores, sino que preparar a varios para que estén a la altura”.

Tiempos de experimentación

Durante la etapa clasificatoria, las caras fueron bastante familiares. Pero ahora, la apuesta está en contar con muchas variantes que le den confianza al entrenador en caso de tener que recurrir a ellas. Y una de ellas es Marcel Halstenberg, el lateral del RB Leipzig, quien fue revelación junto al otro carrilero Lukas Kloosterman la temporada pasada y atraviesa un buen momento en los Toros Rojos. “Marcel estará en el once inicial. Lo viene haciendo muy bien desde hace tiempo y quiero ver qué nos puede aportar”, señaló Jogi, quien además tendrá a un viejo conocido de vuelta en la convocatoria: Mario Götze, quien de a poco busca reencontrarse con su mejor versión.

Para Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, la cuestión es la misma: probar, ensayar nuevos esquemas y alternativas, para enriquecer a sus jugadores. Y como Löw no podrá contar con Toni Kroos (estado gripal), el ex defensor no tendrá a disposición a dos pesos pesados como Harry Kane y Dele Alli, ambos jugadores del Tottenham, ni a Fabian Delph y Raheem Sterling, del Manchester City. Sin embargo, el lado positivo está en evaluar nuevos jugadores como el caso del arquero JordanPickford (23, Everton), quien se estrenaría con la camiseta nacional, y los volantes Jack Cork (Burnley, 28) y Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace, 21), quienes aguardarían en el banco por su debut internacional.

“Los partidos internacionales juegan un papel crucial en la evaluación, además de las observaciones que hacemos de cada jugador en su club. No vamos a discutir si Hummels o Kroos estarán en el próximo Mundial. Apuntamos a determinar dos jugadores por posición, para que haya reemplazos naturales”, resaltó Löw, respecto de su objetivo primordial en estos amistosos.

Probable XI de Inglaterra: Pickford – Walker, Stones, Cahill, Bertrand – Lingard, Dier, Livermore, Rose – Rashford, Vardy

Probable XI de Alemania: ter Stegen – Kimmich, Süle, Rüdiger, Halstenberg – Khedira, Rudy – Sané, Götze, Draxler – Werner

Árbitro: Pawel Raczynski