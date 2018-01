Borussia Dortmund sueña con la vuelta de Mhkitaryan.

El mercado invernal nunca fue una especialidad de la casa para Borussia Dortmund pero en esta ocasión el club aurinegro sueña con la vuelta de un viejo conocido como lo es el armenio Mhkitaryan. La pelea por sus servicios no será fácil, ya que, el Inter de Milán también está interesado en él, debido a la posible ida de Ivan Perisic en el próximo mercado veraniego.

El jugador está dispuesto a volver a Dortmund pero todavía la diferencia entre su interés salarial y la oferta es demasiado grande. Actualmente, la paga del Manchester United es de 120.000 libras por semana y ya desde el entorno de BVB le han hecho saber a Miki que la oferta será mucho menos que eso. La ventaja que tiene el club alemán es que, el armenio busca un nuevo sitio debido a que no se ha podido adaptar al fútbol de Mourinho y ya sabe que no lo tendrán en cuenta. Si no sale vendido en este mercado será en el próximo pero mucha vida en Manchester no le queda.

Por ahora, su salida está trabada pero BVB está dispuesto a seguir negociando. Si logran llegar a un acuerdo con Mino Raiola, su representante, empezaran a negociar con la parte alta de Old Trafford. Los ingleses quieren venderlo pero no se descarta que lo cedan con una opción de compra obligatoria de más de 25 millones de euros a ejecutarse en el próximo mercado de verano. Igualmente, todavía hay que ser pacientes porque queda mucho camino por recorrer para las tres partes.