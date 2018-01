Fecha 18 de la Bundesliga: ¿Que partidos ver?

Luego del parón invernal, la Bundesliga vuelve a todo dar con su segunda vuelta. Desde este fin de semana podremos ver encuentros que permitirán ir definiendo distintas cosas de cara al final de temporada en mayo. A continuación, los más destacados de esta segunda vuelta.

Werder Bremen – Hoffenheim: Necesidad contra consolidación

Los Verdiblancos no escatimarán esfuerzos para recibir el nuevo año con una victoria en casa ante un Hoffenheim que, sin Europa ni la Copa ya a la vista, pondrá todo su foco jornada tras jornada en la Liga con la mira de volver a competiciones continentales en septiembre. El conjunto local a cargo de Florian Kohfeldt se ubica por el momento en el puesto de play-off de descenso, situación que quieren revertir lo más pronto posible en la tabla. Bremen no contará con Thomas Delaney por problemas musculares, tampoco con Johannsson ni Bartels (lesiones delicadas). El Hoffenheim, por su parte, no contará con dos piezas claves en la mitad del campo, Amiri y Demirbay, ambos lesionados.

Leipzig – Schalke: Al asalto de la segunda casilla

Duelo en el que ambos pueden quedar segundos si los favorecen los resultados. En el destacado del sábado (18:30 hora local), los ‘Toros Rojos’, que están quintos, inician el 2018 en casa buscando consolidarse en los puestos europeos y tratando de llevar lo mejor posible la liga mientras buscan avanzar en Europa League, aunque el Napoli supondrá un durísimo rival. Recibirán al Schalke, que lleva 11 encuentros sin derrotas en Liga (13 en todas las competencias) y bajo la batuta de Domenico Tedesco se han convertido en un hueso duro de roer, actualmente siendo escoltas del Bayern en la tabla. Leipzig no podrá contar con Marcel Halstenberg (problema en la mano) y Schalke recupera a Bentaleb y Goretzka. Duelo de alto vuelo que podría definir buena parte de las aspiraciones de propios y ajenos.

Köln – Mönchengladbach: Derbi en el Bajo Rin

Una de las más clásicas rivalidades de la Bundesliga revive el domingo en el RheinEnergieStadion de Köln el domingo en el primer turno (15:30 hora local). Los Cabreros yacen últimos en la tabla con apenas una victoria en toda la primera vuelta, pero para los aficionados locales es lo de menos siendo día de derbi, en el que una victoria sobre los Potros daría una gran alegría. Aunque, por supuesto, buscarán recuperarse en la tabla también. Por el lado del ‘Gladbach’, los dirigidos por Dieter Hecking quieren estabilizarse y buscar la clasificación a competencias europeas de la mano de su tridente ofensivo Raffael-Hazard-Stindl, en gran forma esta temporada. Ambos conjuntos contarán con varias bajas, pero eso no les impedirá dar un espectáculo en lo que se considera uno de los derbis más picantes de Alemania.