Fecha 18: Previa Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg

Después de resultados alentadores en el parón invernal, el Borussia Dortmund retorna a la competencia enfocado en dejar atrás la pobre imagen mostrada en Bundesliga en la primera mitad de la temporada. Este domingo iniciará el 2018 de forma oficial en el Signal-Iduna Park ante el Wolfsburg (18:00 hora local). Analizamos la actualidad de ambos clubes tras el parón invernal.

DORTMUND RECUPERA FICHAS CLAVE

Las lesiones fueron un dolor de cabeza para los aurinegros en la primera mitad de la temporada, con Mario Götze, Lukasz Piszczek, Erik Durm y Gonzalo Castro afectados por distintos tipos de lesión durante algunas semanas. Felizmente para los comandados por Peter Stöger, todos estos jugadores ya se encuentran recuperados y a disposición del estratega austriaco. Sin embargo, tendrán las bajas de Schmelzer y Guerreiro para enfrentar a los Lobos. Toljan, Zagadou o el mismo Durm saltan como alternativas.

Otra de las buenas noticias para el BVB fue la vuelta de Marco Reus a los entrenamientos con el equipo en el stage invernal en España, lo cual presagia el regreso de uno de los estandartes del equipo en un futuro no tan lejano. El mismo Reus no quiere acelerar su recuperación y quiere estar a punto, no sólo para la liga, sino también con miras al Mundial de Rusia en junio.

WOLFSBURG BUSCA LEVANTAR EN LIGA

Los resultados positivos ante Dresden y St. Pauli en el invierno dan aires optimistas en Wolfsburg, que debe hacer los deberes en liga si no quiere meterse en problemas con el descenso, con el que ha coqueteado un poco más de lo normal en las últimas temporadas. La contratación del suizo Renato Steffen desde el FC Basel de su país le permitirá a los Lobos tener un poco más de frescura en el mediocampo. Las únicas bajas por el momento son las del español Ignacio Camacho y ‘Kuba’ Blaszczykowski. Con el resto del plantel a disposición del entrenador Martin Schmidt.

Probables XI

BVB: Bürki; Toljan, Sokratis, Bartra, Piszczek; Weigl, Castro; Pulisic, Kagawa, Yarmolenko; Aubameyang.

WOB: Casteels; Tisserand, Uodokhai, Knoche, Verhaegh; Guilavogui, Arnold; Gerhardt, Arnold, Malli; Origi.