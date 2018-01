Fecha 19: Previa Hertha BSC – Borussia Dortmund

Después del empate en casa frente a Wolfsburg, Borussia Dortmund buscara volver a a la senda de las victorias pero en frente tendrá a un Hertha Berlin que viene golpeado tras su derrota en Stuttgart.

La preocupación se adueña de Dortmund.

Las cosas en el club aurinegro no andan tan bien, ya que, cuando el panorama parecía ir mejorando, el problema con Aubameyang se ha adueñado de toda la preocupación en la ciudad de Westfalia. Además, en el último juego en casa que termino en empate, el equipo se fue con varios silbidos de parte de su afición. Las únicas buenas noticias para Peter Stöger son las apariciones de Akanji y Pulisic en la nómina de convocados para el partido de este viernes. Quienes no participaran serán Bartra y Subotic quienes, según los últimos rumores, buscaran la salida del club tras la llegada de Manuel Akanji.

Hertha Berlin todavía se ilusiona con la Europa League.

Para Los Capitalinos este partido será clave porque si quiere competir por puestos europeos ya no puede dejar pasar más chances. La última derrota en tierras Suavas ha sido un golpe bajo debido a que si conseguían una derrota hoy por estarían a 4 puntos de la clasificación a Europa League. El conjunto de Pal Dardai no podrá contar con uno de sus estandartes en defensa como lo es Rekik. Pero lo que si tendrá el entrenador húngaro es el plus de jugar en su estadio. Decimos esto porque BVB no gana en el Olympiastadion desde la temporada 13/14. Sin dudas, un territorio bastante adverso para Las Abejas.

Las posibles alineaciones son las siguientes:

BVB: Bürki; Piszczek, Toprak, Sokratis, Toljan; Weigl, Kagawa, Götze; Pulisic, Isak, Sancho.

Hertha BSC: Jarstein; Weiser, Stark, Lustenberger, Plattenhardt; Maier, Skjelbred; Leckie, Kalou, Lazaro; Selke.