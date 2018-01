Tras los casos de indisciplina Aubameyang esta a un paso de arribar a Arsenal FC

Desde hace ya un tiempo para nadie es un secreto que la estrella gabonesa Pierre-Emerick Aubameyang no pasa por sus mejores horas en el Borussia Dortmund. Diversos actos de indisciplina (algunos serios) han marginado al ariete aurinegro de varios de los partidos de su club en los pasados 12 meses.

Michael Zorc, director deportivo del BVB, aseguró sobre el gabonés que “ya no lo reconoce y no sabe qué pasa por su cabeza”, además de anunciar incluso que se le podría sancionar monetariamente. Esto último debido a la suspensión que pesó sobre él, que le impidió ser convocado para el juego del pasado domingo frente al Wolfsburg. Zorc agrega que hubo “una discusión muy controvertida” con él, y que “se ha llegado a un punto en el que se vuelve intolerable la situación”. Además, mencionó que “nunca vi un comportamiento así en el en muchos años”.

Peter Stöger, actual técnico del BVB, reveló que el delantero no se presentó a un compromiso importante con el equipo el día anterior al partido ante los Lobos. “Percibimos que él no le dio importancia y no estaba enfocado. Nos quedó muy claro eso”, dijo el estratega. “El aseveró que había olvidado la reunión, y de ahí la consecuencia de su suspensión, la cual lo sorprendió. Por eso jugó solo quien estaba totalmente enfocado. Lo más importante ahora es el desarrollo del equipo. […] Sin embargo, no se resintió. La siguiente semana estará de nuevo disponible”.

Y no es la primera vez que Aubameyang protagoniza episodios así. Una llegada tarde a entrenamiento antes de jugar ante Stuttgart en la primera vuelta, un viaje no autorizado a Milán con Tuchel como técnico, e incluso una máscara de su sponsor en pleno partido hace ya varios meses han causado polémica. Eso lo ha puesto en un carrusel de rumores que lo vinculan con un posible traspaso a Arsenal en este mercado invernal. Entre el club londinense y el gabonés ya se han puesto de acuerdo en la esfera salarial, solo resta que ambas directivas cierren definitivamente el trato que sería por unos 70 millones de euros.

Por lo pronto, Michael Zorc informó que Aubameyang no viajará a Berlín para el encuentro contra el Hertha BSC por ”no estar totalmente enfocado”, lo cual ya nos hace pensar que finalmente tras varios rumores durante toda su estadía en Dortmund el goleador aurinegro finalmente dejara la Bundesliga para unirse al club Gunner.