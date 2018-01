Fecha 19: Previa FC Bayern – SV Werder Bremen

Sin dudas, el plato fuerte del domingo será el gran duelo entre Bayern München y Werder Bremen. Los Bavaros quieren seguir a pie firme en la Bundesliga pero en frente tendrán a un Werder Bremen que lleva 2 partidos sin perder y además está muy necesitado de puntos en la lucha por no descender.

En el sector rojo de Baviera se vive una real fiesta. El equipo lleva 9 victorias en hilera contando todas las competiciones y a mitad de Bundesliga ya están muy cerca de consagrarse nuevamente como campeones pero claro está que la verdadera ilusión esta puesta en Champions League.

Jupp Heynckes no podrá contar con Hummels que tiene una lesión en la ingle Y con Alaba que tiene una gastroenteritis pero si lo hará con Robert Lewandowski que ya se encuentra totalmente recuperado de su lesión. El entrenador de Los Bávaros paso por conferencia de prensa y declaro sobre el partido: “Werder Bremen hace no muchos años era un candidato a todo en la Bundesliga. Ahora eso ha cambiado pero debemos estar muy atentos”.

Desde la llegada de Kohfeldt al Werder Bremen todo ha cambiado. El equipo lleva un registro de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. No parecen grandes números pero las 3 derrotas fueron en las casas de Eintracht, RB Leipzig y Bayer Leverkusen. Todos campos realmente difíciles para cualquier equipo. Además, una de las victorias fue en la casa de Borussia Dortmund, no cabe duda que ha sido un triunfazo.

Para este partido no podrán contar con Belfodil que tiene una lesión en el pie y con Delaney que tiene una molestia muscular. El entrenador de Los Nórdicos en conferencia de prensa declaro lo siguiente: “Hay dos maneras de enfrentar a Bayern: jugar fuerte a la contra, o intentar mantener el balón hasta encontrar un espacio”. Finalizando dijo: “Siento que tenemos fuerza. Lo hemos demostrado en las últimas semanas pero no cabe olvidar que nos enfrentamos a un rival de clase mundial. No obstante, jugamos para ganar”.

Las posibles alineaciones:

FC Bayern: Ulreich; Kimmich, Boateng, Süle, Bernat, Martinez, James Rodriguez, Vidal; Robben, Lewandowski, Ribéry.

SV Werder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Eggestein, Bargfrede, Junuzovic; Gondorf, Kruse, Kainz.