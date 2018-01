Hamburger SV despide a Markus Gisdol de la dirección técnica

El HSV va de mal en peor. El equipo sigue sin levantar cabeza y fue derrotado por cuarta vez consecutiva, y en esta ocasión, contra el último de la tabla, 1.FC Köln, como local. El 0-2 encajado el día sábado fue suficiente para la gerencia del Hamburgo, quién tomó la decisión de destituir tanto a Gisdol como a sus ayudantes Frank Fröhling y Frank Kaspari.

Gisdol estuvo al mando del equipo desde septiembre 2016 y en su temporada debut sufrió para mantener al equipo en primera división, logrando la permanencia en el último minuto de la última jornada. La esperanza era que esta temporada fuese diferente, sin embargo, 15 puntos en 19 jornadas, cuatro derrotas consecutivas y estar ahora a solo tres puntos del último lugar de la tabla, fue la señal que la gerencia de la institución estaba esperando para tomar cartas en el asunto e intentar conseguir a alguien que pueda dar golpe de timón para encaminar el equipo de la ciudad portuaria a destino seguro.

En declaraciones recogidas por AFP, el presidente del equipo, Heribert Bruchhagen, dio sus impresiones al respecto: “Separarse de manera prematura de un entrenador no es lo mas deseable. Pero pensamos que un nuevo impulso es necesario para que podamos lograr la permanencia, tal como deseamos. No fue una decisión fácil de tomar, pero estamos convencidos que no había otra alternativa en este punto”

A pesar que, oficialmente, no ha sido nombrado el sucesor de Gisdol, todo apunta a que el elegido sería un viejo conocido de la casa, Bernd Hollerbach, quien luego de jugar por ocho años en el club inicio su carrera como DT, siendo el equipo de su ciudad natal, el Würzburger Kickers de tercera división, el último club que entrenó. De acuerdo con declaraciones oficiales, el día lunes será presentado el nuevo entrenador y tomará las riendas del equipo en el entrenamiento correspondiente a las 15.00 horas locales.