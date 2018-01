Resumen: Jornada 19 de la Bundesliga

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen pueden alzar los brazos luego de la jornada 19 de Bundesliga. No solo ocupan las primeras posiciones de la tabla, sino que, en el caso del Leverkusen, aprovechó los pinchazos del RB Leipzig y del Schalke 04 para escalar posiciones. El Werkself no se encontraba en un puesto tan alto en la tabla desde la temporada 2013-2014. El trabajo ha rendido frutos.

Hertha BSC 1-1 Borussia Dortmund

La jornada abrió fuego en el Olympiastadion. Luego de un primer tiempo sin goles, Davie Selke dio la razón a la confianza de su entrenador Pal Dardai en alinearle y anotó el 1-0 en el primer minuto de la reanudación del partido, luego de un gran centro por parte de Lázaro, lo que ocasionó que el Dortmund tuviese que bregar y trabajar extra para intentar al menos, rescatar un punto de visita. En su segundo partido como titular, Jadon Sancho debutó como asistente en la Bundesliga y sirvió un centro para que Shinji Kagawa la mandara al fondo de las redes. Un empate que no ayudó a ninguno de los dos.

TSG 1899 Hoffenheim 1-4 Bayer 04 Leverkusen

Un Leon Bailey colosal y un Lucas Alario pletórico fueron figuras para que el equipo obrero se instalara en puestos directos de Champions League luego de derrotar a domicilio al equipo Pueblerino. El jamaiquino fue amo y señor de la banda izquierda y al minuto 43 abrió el marcador de forma poco usual, luego de disparar un taconazo frente al arco defendido por Oliver Baumann. Vale destacar que el veloz extremo es el jugador con más goles como visitante esta temporada con 5. Al inicio del segundo tiempo, los locales dieron un susto con un balonazo al larguero por parte de Lukas Rupp, pero inmediatamente Julian Baumgartlinger puso el 0-2 visitante. Lucas Alario puso el 0-3 a pase de Bailey y anotó su segundo del juego cuatro minutos después de Adam Szalai descontara. Leverkusen está segundo, pueden celebrar en el BayArena.

SC Freiburg 2-1 RB Leipzig

Los Toros Rojos llegaban a la jornada en segunda posición, y esperaban que el partido en la Selva Negra fuese de trámite. La suerte de los locales parecía ser oscura, pues luego de una colisión con Jean-Kevin Agustin, el portero titular Alexander Schwolow debió ser sustituido por el polaco Rafal Gikiewicz, quien debutó así en Bundesliga. Luego de varias ocasiones en ambos arcos, Timo Werner, una vez más, adelantó en el marcador a los visitantes. Sin embargo, la dicha no duró mucho pues Janik Haberer anotó el empate, luego de seis minutos. Esto ocasionó una revolución que coronó la remontada cuatro minutos después, cuando Robin Koch anotó de cabeza a la salida de un córner. Resultado importantísimo para el Freiburg, quien finalmente, luego de cuatro intentos, puede ganarle puntos a los actuales subcampeones.

Bayern Múnich 4-2 Werder Bremen

Otro día en la oficina tanto para los líderes, quienes caminan tranquilos hacia su sexto campeonato en fila, como para Robert Lewandowski, quien luego de su doblete, se convierte en el extranjero con más goles anotados en la historia del equipo, con 94 gritos. Otro que anotó por partida doble fue Thomas Müller, quien alcanza su gol 100 en Bundesliga, que a pesar de ser un numero redondo no se vio sorprendido por el número: “No es algo tan especial, siempre trato de marcar tantos goles como sea posible para mi equipo y, vamos, tengo 28, así que era solo cuestión de tiempo. Por su parte, según Max Kruse, el Bremen no hizo mal partido, pero al final se trata de ganar puntos, y recibir cuatro goles no marcan el camino a seguir. Werder Bremen se aleja mas de puesto seguro, y ya se encuentra a cuatro puntos del decimoquinto puesto.

El resto de partidos, el Borussia Mönchengladbach ganó 2-0 al Augsburgo y se colocó quinto en la tabla. Eintracht Frankfurt subió al séptimo puesto luego de derrotar como visitante 1-3 al Wolfsburg quien se complica y ve los puestos de descenso a la cara. Mainz respira al derrotar 3-2 al Stuttgart luego de un trepidante partido. En duelo de colistas, el Köln parece revivir luego de lograr a domicilio su tercera victoria seguida frente al Hamburgo con marcador de 0-2, Simón Terodde anotó su tercer gol en dos partidos, siendo el fichaje más rentable que ha hecho el equipo de las Cabras en mucho tiempo, Hamburgo sigue penúltimo, ya a tres puntos del sótano. Y en el último partido de la jornada el Schalke 04 desperdició la oportunidad de ponerse segundo luego de empatar 1-1 contra el Hannover. Marko Pjaca debutó como goleador, pero Niklas Füllkrug, con su cuarto gol en las últimas dos fechas, puso el empate sobre el final.