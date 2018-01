En Dortmund ya piensan quien debe ser el reemplazante de Aubameyang

La fuerza en los rumores de la marcha de Pierre-Émerick Aubameyang provoca que también cobren fuerza los de sus posibles sustitutos. A falta de una semana para que se cierre el mercado, han sido varios los nombres que han sonado para el puntal ofensivo del conjunto gualdinegro, los cuales analizaremos en este artículo.

El que mas presencia ha tenido en la rumorología es Olivier Giroud, que sería incluido en el trato con el Arsenal por el gabonés. Sin embargo, ha sido tanto la opción de un fichaje, como la de una cesión provisional para lo que queda de curso. El francés haría replantear el juego, dado que la falta de velocidad le impediría seguir la característica verticalidad del ataque gualdinegro, pero su faceta de rematador podría permitirle marcar muchos goles. En Dortmund se necesita un definidor, dado que se han perdido varios partidos en este curso y en anteriores por falta de acierto de cara a meta, dependiendo mucho de la inspiración de Aubameyang.

También se ha vinculado a Michy Batshuayi, no siempre convocado con el Chelsea y con titularidades básicamente en competiciones coperas, solo en alguna ocasión en Champions League y Premier League. El belga es consciente de que tendrá complicado ir con Bélgica al Mundial, pero podría buscar una salida para ello. Sería una buena opción para un Dortmund que no tendría que cambiar demasiado su sistema de ataque para que el ariete se adaptase.

El tercero ha sido Fedor Smolov, relacionado con el club desde hace varios mercados pero que nunca llega, algo que también ocurrió con Andriy Yarmolenko hasta el pasado verano. El delantero ruso tiene prácticamente asegurado su puesto en el once titular del combinado nacional, por lo que tampoco le haría falta marcharse de un Krasnodar donde lo juega prácticamente todo. Sin embargo, para el Dortmund sería una buena opción al poder jugar Europa League este curso, algo que no podrían hacer ni Batshuayi ni Giroud, ambos inscritos en competición europea con Chelsea y Arsenal, respectivamente.

Semanas atrás fue Lautaro Martínez, la joven perla de Racing Club en Argentina, quien tenía el protagonismo de la rumorología, pero, al parecer, Diego Pablo Simeone le habría convencido para formar parte del Atlético de Madrid a partir del próximo verano ante la gran posibilidad de que se marche Antoine Greizmann.

En verano sonó con fuerza Kasper Dolberg, un futbolista con un perfil parecido al de Robert Lewandowski cuando llegó, pero por el momento no ha aparecido su nombre. Podría jugar Europa League si llegase en invierno y adaptarse de cara al curso que viene. Es pretendido por otros clubes de mayor entidad, que saben que el holandés puede llegar a ser un gran nueve en el futuro.

Otras opciones con menos fuerza han sido las de fichar a Jann-Fiete Arp, perla de 17 años que se ha ganado un puesto en la ofensiva del Hamburgo, o jugar con André Schürrle o Alexander Isak como puntales ofensivos. El teutón, no obstante, podría marcharse ante la falta de oportunidades. En caso de no fichar, se podría optar por jugar con Marco Reus, que ha recibido el alta recientemente, de falso nueve, con un Jadon Sancho que ha mostrado poder ponerse el equipo a las espaldas a sus 17 años y un Christian Pulisic que no tiene problema en llevar la manija. En una semana se sabrá si finalmente Arsenal y Dortmund llegan a un acuerdo por Pierre-Émerick Aubameyang y si los directivos del club gualdinegro deciden peinar el mercado u optan por encontrar una solución dentro de la plantilla.