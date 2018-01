Fecha 20: Previa Borussia Dortmund – SC Freiburg

La vigésima jornada de la Bundesliga llevará al Friburgo a visitar el Signal Iduna Park después de haber ganado al RB Leipzig en la anterior. Por su parte, los de Peter Stöger les reciben tras el empate a uno ante el Hertha.

La llegada del ex entrenador del Colonia supuso un apagafuegos en Dortmund, con el equipo volviendo a ganar dos encuentros de forma consecutiva después de no conocer la victoria desde setiembre. En los dos envites de 2018 en competición doméstica, los negriamarillos han finalizado con tablas en el marcador y con sensaciones agridulces. Ha existido una leve mejoría en el apartado defensivo gracias a la acumulación de efectivos en dicha parcela, lo cual también ha repercutido en la ofensiva, restando el ritmo de la misma. No obstante, ambos encuentros eran merecedores de victoria, pero no se aprovecharon las oportunidades.

Por su parte, el Friburgo viene con una buena dinámica y no conoce la derrota en la Bundesliga desde el mes de noviembre, sumando 4 victorias y 3 empates desde entonces. Dos de esos triunfos fueron ante rivales de la parte superior de la tabla como el Mönchengladbach (1-0) y el RB Leipzig (2-1). El equipo de Christian Streich destaca por su versatilidad a la hora de afrontar los partidos, dado que es capaz de pelear por una contienda cerrada con pocas ocasiones al mismo tiempo que en un intercambio de golpes donde se sucedan varios tantos.

Las bajas del equipo local serán: Raphaël Guerreiro, Marcel Schmelzer, Erik Durm, Sebastian Rode ni Maximilian Philipp. Marco Reus ha recibido el alta médica, por lo que podría estar en el banquillo. Por parte de los visitantes, no estarán Philipp Leinhart, Nicolas Höfler, Mike Frantz, Bartosz Kapustka, Yoric Ravet, Florian Niederlechner ni Tim Kleindienst.

Lo más probable es que los de Streich repitan el planteamiento que les fue bien ante el Leipzig, con un 5-4-1 cerrando espacios y buscando el contragolpe. Por su lado, los de Stöger es bastante probable que tengan más el balón, pero deberán vigilar esa arma del Friburgo. Podría ser el debut de Manuel Akanji con un Borussia Dortmund que habrá que ver si cuenta para este envite con Marc Bartra después de dos encuentros sin ir convocado. No se espera la presencia de Pierre-Émerick Aubameyang, que parece muy cerca de cerrar su marcha al Arsenal.

Posibles Alineaciones:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Toprak, Sokratis, Toljan; Weigl, Götze, Kagawa; Pulisic, Isak, Sancho.

SC Freiburg: Gikiewicz; Stenzel, Söyüncü, Gulde, Kempf, Günter; Koch, Abrashi; Höler, Petersen, Haberer.