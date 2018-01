En Dortmund ya piensan quien debe ser el reemplazante de Aubameyang

A falta de algo menos de día y medio para finalizar el mercado de invierno no se ha concretado la marcha del delantero gabonés del Borussia Dortmund. En los últimos días habían sonado con fuerza Olivier Giroud y Michy Batshuayi, pero han cambiado las condiciones y se ha añadido a Anthony Modeste a la lista.

Durante el día de ayer, David Ornstein, periodista deportivo de la BBC, informó de que se está cociendo un traspaso a tres bandas entre Arsenal, Chelsea y el equipo gualdinegro que llevaría a Aubameyang al conjunto gunner, a Giroud a Stamford Bridge y a Batshuayi al Signal Iduna Park. En cuanto uno de los tres se confirme, los demás irían detrás. Se sabe que el africano costará una cifra cercana a los 65 millones de euros, pero no se sabe cuánto costarían los otros dos ni si sería un traspaso o una cesión.

Igor de Camargo, futbolista del APOEL de Nicosia que convivió con el ariete belga, dejó claro cómo es el que fuere su compañero: “Él es el mejor si el quiere. Pero por desgracia no lo desea. Siempre he intentado ayudarlo pero él raramente ha escuchado”. Pese a este carácter, el internacional con Bélgica goza de una gran verticalidad y explosividad, aunque en ocasiones toma malas decisiones por ir muy acelerado. Podría no suponer un gran cambio a nivel de juego ofensivo siendo de un perfil parecido al de Aubameyang, con un poco menos de velocidad pero con mayor desborde.

Sin embargo, también ha cobrado fuerza el nombre de Anthony Modeste, con experiencia en la Bundesliga y un gran rendimiento en la pasada campaña vistiendo la zamarra del Köln a las órdenes de Peter Stöger, con quien se reencontraría en Dortmund. Su representante, Peter Mendy, se encargó de disparar el rumor que estaba presente pero pasaba después de afirmar que “Dortmund es un club grande y por supuesto interesante para Tony”. No obstante, también puntualizó que “No ha habido ningún contacto con el BVB, esperaremos que pasa hasta el miércoles”. Al llegar al final del día 31 se sabrá si Pierre-Émerick Aubameyang sigue o no siendo futbolista del Dortmund y, en caso de que se marche, quién o quiénes llegarán en su lugar. Habrá que esperar a ver lo que sucede, pero la lista de nombres se va reduciendo conforme se acerca el término de la ventana de transferencias.