Fecha 21 de la Bundesliga: ¿Que partidos ver?

Llega otra jornada apasionante en la Bundesliga, con encuentros que van decidiendo las tendencias de los distintos equipos en la tabla general, tanto arriba como abajo en las posiciones. A continuación, tres de los más relevantes de este sábado, el primero de este mes de febrero.

SC Freiburg – Bayer Leverkusen: duelo de rachas (15:30 hora local)

A pesar de la derrota ante el Bayern, los de Leverkusen sólo han perdido ese encuentro en los últimos 17 que jugaron en todas las competencias (no perdían desde septiembre). De la mano de un exuberante Leon Bailey, los Obreros buscarán continuar su excelente estado de forma visitando a un SC Freiburg que también viene en una excelente racha de ocho encuentros consecutivos sin conocer la derrota, apoyados en un excelente Nils Petersen que se encuentra encendido de cara al arco con 10 goles en la temporada y con el mejor promedio anotador entre los delanteros alemanes (superando a Uth, Wagner, Volland, entre otros).

El balance global favorece bastante al Bayer 04, pero con una racha como la del Freiburg todo puede pasar. Quienquiera que gane tendrá un gran impulso para lograr su objetivo; Freiburg podría meterse de lleno en la mitad de la tabla y tal vez aspirar a Europa, y Leverkusen se puede consolidar como el mejor del resto. Sin bajas demasiado considerables por los dos lados, será un duelo de alto vuelo en la Selva Negra.

Schalke 04 – Werder Bremen: lucha en los extremos (15:30 hora local)

Domenico Tedesco ha conseguido estabilizar al Schalke luego de un duro inicio de 2018 con una contundente victoria en Stuttgart que pudo haber sido más abultada. Ahora que vuelven a su feudo, recibirán a un Werder Bremen necesitado de puntos y que no quiere seguir coqueteando con el descenso tras sacar seis puntos en igual cantidad de encuentros en las últimas jornadas. Los Mineros buscarán ganar para seguir metiendo presión en la parte alta de la tabla y consolidarse en puestos de Champions, mientras que los Verdiblancos a las órdenes de Florian Kohfeldt no tienen otra opción que sacar una victoria de visita para buscar salir del puesto de play-off en el que están actualmente.

El balance general es a favor del Bremen, pero en tiempos recientes Schalke ha remontado el déficit y sólo han perdido dos de los últimos 10 encuentros más recientes. Schalke no contará con McKennie ni Insúa, ambos por lesión. Bremen, por su parte, no contará con Bartels (tendón de Aquiles) ni Kauper (muslo).

Mönchengladbach – RB Leipzig: A la caza de Europa (18:30 hora local)

‘Potros’ y ‘Toros’ se baten a duelo en el estelar del sábado en el BORUSSIA-Park, en el cual no sólo se juegan los tres puntos sino también el seguir prendidos en la apretadísima pelea por alcanzar puestos de Champions. Como curiosidad, los visitantes no han perdido en los 3 enfrentamientos previos ante los locales. Los dirigidos por Dieter Hecking luchan con la irregularidad en los resultados recientemente, sin embargo han sabido mantenerse a flote. No podrán contar con varios referentes como Sommer, Raffael y Wendt, entre otros, por lesión, así que se las tendrán que arreglar contra un Leipzig que no contará con Halstenberg por el resto de la temporada (rodilla) y Forsberg (pubis). Ralph Hasenhüttl tiene el resto de la plantilla a disposición.