Fecha 22: Previa FC Bayern – Schalke 04

Acercándonos ya al segundo tercio de la temporada, el FC Bayern München busca continuar su aplastante paso en la Bundesliga camino a su sexta corona consecutiva tras una exhibición de poder en la Copa ante el indefenso SC Paderborn de la 3. Liga. Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla recibiendo al Schalke 04 de Domenico Tedesco, que viene con el ánimo por las nubes tras clasificar también a semifinales de Copa dejando atrás al Wolfsburg. Ambos conjuntos chocarán en el estelar del sábado en el Allianz Arena (18:30 hora local).

Bayern no saca el pie del acelerador

Para la mayoría de los aficionados, Bayern ya puede ser considerado el campeón de la presente temporada. No obstante, Jupp Heynckes y sus jugadores no se relajan aún sabiendo que tienen 18 puntos de ventaja en la tabla. Sin duda buscarán el tan ansiado triplete (Liga, Copa y Champions) que ganaron con el mismo Heynckes como técnico en 2013. Hace más de siete años no encajan una derrota por liga ante los Mineros (casi nueve años sin ser derrotados en casa), y este partido del sábado podría alargar la ya de por sí extensa racha positiva contra su rival de turno. Sin embargo, no podrán contar con Thomas Müller, que salió lesionado en el encuentro de Copa (muslo), ni con Javi Martínez (tobillo). Thiago y Neuer aún no se recuperan del todo de sus respectivas lesiones.

Schalke, a consolidar su posición

La amarga derrota en el último minuto ante Werder Bremen en casa dejó lecciones que Domenico Tedesco aprovechó para aplicar en la Copa ante Wolfsburg, con éxito. A pesar de lo duro del partido de Copa, los Mineros lograron buen rendimiento y arco en cero, lo cual será la prioridad ante Bayern. A excepción de McKennie (rodilla), Nastasic (suspendido) e Insúa, Schalke cuenta con toda su plantilla disponible. La última victoria de los Mineros en München data de hace casi nueve años, pero Domenico Tedesco ya ha demostrado que puede plantar cara a los retos más difíciles en esta temporada. Será un duelo interesante que podría consolidar a Schalke en puestos de Champions si los resultados también lo acompañan.