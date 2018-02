Fecha 23: Previa Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

El partido entre ambos Borussias será uno de los grandes ingredientes de la jornada 23 de la Bundesliga. También son dignos de mención otros envites como el Eintracht-Leipzig o el Schalke-Hoffenheim. La cita que cerrará el domingo será en el feudo de Los Potros.

El conjunto local llega al cruce con una dinámica negativa tras tres derrotas consecutivas (2-0 vs Eintracht, 0-1 vs Leipzig y 1-0 vs Stuttgart). En los cinco partidos de la segunda vuelta ha logrado solo una victoria (2-0 vs Augsburg). También perdió 2-1 frente a Colonia. Queda lejos aquél equipo que yacía en cuarto lugar de la tabla dos meses atrás, que buscará resurgir ante otro que tiene una gran debilidad atrás explotable a base de contragolpes.

Por parte de los visitantes, la situación es distinta. Desde la llegada de Peter Stöger no han perdido, pero tampoco han ofrecido un rendimiento excelente. Los dos últimos encuentros han sido resueltos gracias a la inspiración de Michy Batshuayi, flamante fichaje de invierno en calidad de cedido. Sufrieron más de la cuenta para vencer a Colonia y Hamburgo, equipos de la zona baja de la clasificación. No obstante, esos dos triunfos le han servido para escalar del sexto al tercer puesto.

Las dinámicas son muy distintas en dos clubes que luchan por puestos europeos, una pugna realmente igualada tal y como demuestra la diferencia entre el segundo y el undécimo, separados por únicamente ocho puntos. Cabe recalcar que los locales tienen la baja de Yann Sommer en portería, quien podría volver para esta contienda pero es duda hasta el último momento. Tampoco estarán los defensores Mamadou Doucouré ni Oscar Wendt, al igual que el pivote Tobias Strobl o los atacantes Fabian Johnson, Ibrahima Traoré ni Julio Villalba.

El Dortmund tendrá la baja segura de Raphaël Guerreiro, la duda de Marcel Schmelzer y la ausencia de Erik Durm en la parcela defensiva. Se le unen también las lesiones de Sebastian Rode, Shinji Kagawa, Maximilian Philipp, Jadon Sancho y Andriy Yarmolenko. Además, es bastante probable que se puedan ver caras poco habituales, ya que la cita liguera está intercalada entre la ida y la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, donde se verán las caras ante el Atalanta Bergamo italiano.

Alicientes no faltarán en un choque entre dos equipos que aspiran a puestos europeos, especialmente los visitantes, que tendrían una gran inyección de moral si logran obtener los tres puntos en un campo tan difícil como el Borussia-Park. Los locales intentarán conseguir la victoria para revertir una situación cuanto menos preocupante, puesto que podría significar la cuarta derrota consecutiva.

Probables formaciones

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Ginter, Vestergaard, Jantschke; Hoffman, Zakaria, Kramer, Hazard; Stindl, Raffael.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Weigl; Götze, Reus, Schürrle; Batshuayi.