Fecha 24: Previa FC Bayern – Hertha Berlin

Un Hertha Berlin recientemente golpeado por el Mainz viaja a tierras Bavaras para enfrentar ni más ni menos que a Bayern München que viene de golear en Champions League frente a Besiktas y así concretar su victoria número 14 en fila.

Por lo dicho, en Baviera se viven tiempos inmejorables. Todos dudaban del nivel del equipo por la victoria 1:2 en Wolfsburg pero han dejado de hacerlo cuando vieron el gran nivel que mostraron el martes pasado. El equipo fue una aplanadora, concreto 5 goles pero han rematado 34 veces en 90 minutos frente a un rival que no había perdido ningún partido en la máxima competición europea y en la previa parecía peligroso. Sin dudas, demostraron que son candidatos para ganar la Champions.

En esta cita, Jupp Heynckes no podrá contar con James Rodriguez que fue golpeado en su cabeza en la cita europea. La lesión no es de gravedad pero la idea es preservarlo hasta que se mejore en su totalidad pensando en que el colombiano tuvo una conmoción en el pasado partido en Mönchengladbach. Además, la idea de Jupp es darle minutos a los suplentes y descanso a los que son habitualmente titulares por ello se esperan varias variantes en el once inicial.

Por el lado Capitalino, se esperaba que en esta temporada puedan pelear competiciones europeas tras la pasada temporada donde se podía pensar que darían el salto. Lo cierto es que su irregularidad actual los ubica en la undécima posición en la tabla y están lejos de dicha pelea. Un día son capaces de empatarle a Bayern y a Borussia Dortmund de local y al otro pierden con Mainz que pelea por no descender.

Pal Dardai sabe que el rendimiento no es el esperado pero las lesiones de sus jugadores han sido muchas. En esta ocasión, Duda, Kade, Kurt, Rekik, Schieber y Weiser son las posibles bajas pero de igual manera irán con lo mejor que tienen disponible a Múnich en búsqueda de apenas un punto que les pueda servir a final de temporada para lograr sus objetivos.

Posibles formaciones

FC Bayern: Ulreich; Bernat, Süle, Martinez, Rafinha; Tolisso, Rudy; Ribery, Müller, Robben; Wagner.

Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt; Skjelbred, Lustenberger; Lazaro, Darida, Kalou; Selke.