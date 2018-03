Fecha 26: Previa Bayern München – Hamburger SV

El sábado 10 de marzo tendrá lugar en el Allianz Arena otro capítulo más de la rivalidad histórica entre FC Bayern München y Hamburger SV. Las motivaciones no podrían ser más distintas para ambos conjuntos: Los dirigidos por Jupp Heynckes están a 9 puntos de asegurarse matemáticamente su 27ma 1. Bundesliga mientras que los de Bernd Hollerbach están librando una intensa batalla por no descender por primera vez en su historia (están a 7 puntos de la zona de play off).

El Bayern llega en un gran estado de forma ya que ha sumado 15 victorias en sus últimos 16 encuentros oficiales (empató 0:0 con Hertha BSC por la jornada 24 el 24 de febrero) y con un saldo goleador demoledor: 44 a favor y 10 en contra. Para ver la última derrota de los capitaneados por Thomas Müller tenemos que remontarnos al 25 de noviembre (jornada 13), fecha en la que perdieron 2:1 en Borussia Park ante Mönchengladbach con goles de Thorgan Hazard de penal y Matthias Ginter, el descuento fue obra de Arturo Vidal.

Por su parte Los Hanseáticos llegan en un momento complicado no ya de su actualidad, sino de su historia. A los resultados poco favorables conseguidos en las últimas temporadas ante el Bayern, hay que sumarle su pésima actualidad: cinco empates y siete derrotas en sus últimos 12 encuentros. El Hamburg se encuentra en la posición 17 con 18 puntos (solo uno más que el último) y a siete del puesto de play off por la permanencia (lugar que ocupa el 1. FSV Mainz 05). Su última victoria fue el 26 de noviembre en la jornada 13 por 3:0 ante Hoffenheim con goles de Kevin Akpoguma en contra, Filip Kostic y Gideon Jung.

La última victoria del Hamburger SV sobre el FC Bayern München se remonta al 26 de septiembre de 2009 cuando vencieron como locales por 1:0 con gol del croata Mladen Petric y con Jerome Boateng como mariscal de su defensa. A partir de ahí, el dominio del Bayern ha sido absoluto: 13 victorias y 3 empates marcando 57 goles y recibiendo apenas 6.

El antecedente más reciente entre ambos conjuntos data del 21 de octubre pasado cuando Corentin Tolisso le dio la victoria por la mínima al Bayern en el Volksparkstadion en la jornada nueve.

Probables Formaciones

FC Bayern München: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Martinez; Müller, Vidal, Thiago, Ribery; Lewandowski.

Hamburger SV: Mathenia; Sakai, Papadopoulos, van Drongelen, Santos; Walace, Jung; Jatta, Hunt, Kostic; Schipplock