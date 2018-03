Fecha 26: Previa Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

El Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt se encuentran empatados a 42 puntos en tercera y cuarta plaza, respectivamente. Ambos buscarán dar caza al Schalke (2º con 43) y evitar que les alcancen Bayer Leverkusen (5º con 41) y RB Leipzig (6º con 39).

Los hombres de Peter Stöger vienen de una semana en la que han mostrado dos caras bastante distintas. Frente al Leipzig, pese a comenzar el envite perdiendo, tuvieron varios tramos de dominio ante un rival directo. Lograron empatar y tuvieron ocasiones para ganar el partido. No obstante, terminaron pidiendo la hora. Con dicho empate, ya son 5 en Bundesliga desde la llegada de el ex técnico del Colonia, junto a 3 victorias. El Dortmund no ha perdido en competición doméstica con el austríaco como director de orquesta. Sí que lo hizo ante el RB Salzburgo (1-2) en la ida de los octavos de final de la Europa League, dando una imagen nada buena y un juego muy plano que en ningún momento permitió luchar por la victoria.

En lo que al Eintracht respecta, lleva 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas en este segunda vuelta, resultados que le han permitido ascender del noveno al cuarto puesto de la clasificación. Los de Frankfurt vienen de ganar a rivales directos como Borussia Mönchengladbach (antes de la crisis de resultados) y RB Leipzig, pero también de perder ante otros de menor entidad como Augsburg o Stuttgart.

El duelo entre entrenadores es favorable a Niko Kovac, que ha ganado en 4 de los 5 partidos que se ha visto las caras con Peter Stöger, mientras que sólo ha perdido en una ocasión. Curiosamente, todos han sido resueltos por un único tanto de diferencia (1-0 en 3 ocasiones y 2-1, en 2). En cuanto a la relación de los técnicos frente al club al que se enfrentan, el ex entrenador de FC Köln ha cosechado 3 victorias y 4 derrotas contra el Eintracht, mientras que el croata acumula 2 triunfos, 1 empate y 2 partidos perdidos.

Los locales no podrán contar con Jeremy Toljan, Lukasz Piszczek, Erik Durm, Sebastian Rode ni Andriy Yarmolenko. Son dudas, aunque podrían aparecer, Shinji Kagawa y Jadon Sancho. En cuanto a los visitantes, faltarán Yanni Regäsel (sanción), Omar Mascarell, Alexander Meier y Nelson Mandela. Lo que seguro que no faltará es tensión entre dos equipos que, a falta de 9 jornadas (8 cuando se haya disputado el encuentro) se están jugando formar parte de la Liga de Campeones en la próxima campaña.

Probables Formaciones

Borussia Dortmund: Bürki; Castro, Akanji, Sokratis, Guerreiro; Weigl, Dahoud; Reus, Philipp, Schürrle; Bastshuayi.

Eintracht Frankfurt: Hradecky; Abraham, Hasebe, Falette; da Costa, Wolf, Fernandes, de Guzman, Chandler; Haller, Rebic.