Cuatro cosas que tienes que recordar de la jornada 26

Cada vez más nos acercamos al final de la temporada. Y solo se tiene claro que el Bayern Múnich es, virtualmente, el campeón de la zafra. La lucha por Europa sigue candente, y la pelea por evitar el puesto de promoción al rojo vivo, repasamos las perlitas que no dejó la más reciente jornada de Bundesliga.

Bayern-Hamburgo, otro día en la oficina

Muerte, impuestos y el Hamburgo comiéndose una goleada en el Allianz. En la vida, estas tres cosas están aseguradas. Esta vez, los líderes le endosaron un 6-0 al Dinosaurio que cada vez se acerca más a la segunda división. Guiados por el hat-trick de Robert Lewandowski, los bávaros se encargaron de sellar la tumba del entrenador Bernd Hollerbach, quien luego de este resultado, fue cesanteado de su cargo. En la próxima jornada, si el Bayern gana al Leipzig y el Schalke no gana en Wolfsburg, tendremos campeón a mediados de marzo.

Victoria agónica del Dortmund en casa

Dicen por allí que, si no se sufre, no se es hincha del BVB. El equipo aurinegro trabajó sobretiempo ante un muy correcto Eintracht Frankfurt quien supo complicar las cosas luego de haber pasado malos ratos durante la primera parte. La buena lectura de Nico Kovac durante el descanso hizo que las águilas empataran el juego hasta en dos ocasiones. Sin embargo, el as bajo la manga venía desde la banca. Michy Batshuayi entró al minuto 62 y con dos dianas, incluida una en tiempo de descuento, dejó los tres puntos en casa.

Daniel Calliguri ¡Qué golazo!

Una joya de gol nos dejó el mediocampista alemán. Joya que valió tres puntos, suficiente para que el equipo minero se mantuviese segundo en la tabla. Calliguri recibió el balón en tres cuartos de cancha y con un cambio de ritmo endemoniado dejó regado a tres defensas para después, desde fuera del área, disparar al ángulo izquierdo del portero del Mainz, Florián Müller, batiéndolo y poniendo el 0-1 definitivo en el marcador. Schalke sueña con regresar a Champions y Tedesco trabaja para ello. Tienen en sus manos el volver a competir en el máximo torneo continental del mundo.

Lucas Alario, el amuleto

El argentino Lucas Alario ha respondido con creces a la confianza que el Leverkusen puso en él. Esta jornada se vistió de héroe, anotándose su séptimo gol de la temporada y su quinta asistencia. El, junto a Leon Bailey (nuevamente titular en el 11 d Heiko Herrlich) fueron los artífices de una victoria 2-0 frente al Mönchengladbach. Die Werkself quiere construir una renta de la cual pueda vivir, pues debe enfrentar al tercero, quinto y sexto de la tabla antes que finalice la temporada. ¿Les alcanzará para volver a la élite europea?

Por otra parte, bostezos en Berlín (Hertha 0-0 Friburgo) y Stuttgart (Stuttgart 0-0 Leipzig). Gran victoria del Hoffenheim 3-0 sobre el Wolfsburg, que permite al equipo de Julian Nagelsmann soñar con puestos europeos. Buena victoria como visitante del Augsburg ante el Hannover por 3-1 y, finalmente, lauro más que importante para el Werder Bremen, quien prácticamente se asegura una temporada más en Bundesliga luego de derrotar como local 3-1 al Köln que, cada vez tiene más difícil el mantenerse en primera división.