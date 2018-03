Amistoso internacional: Previa Alemania – España

Los últimos dos campeones del mundo inician su última fecha FIFA antes del mundial con un enfrentamiento que fácilmente podría repetirse en las instancias finales del certamen en Rusia y un duelo que se puede ya catalogar como histórico, dado los recientes enfrentamientos entre ambas selecciones.

Alemania recibe a España en Dusseldorf este viernes a las 20.45, hora local. Este parón de selecciones será la última oportunidad que tendrán los seleccionadores de incluir en las escuadras jugadores poco habituales de cara a preparar un mundial que ya está a la vuelta de la esquina.

Mucho se ha hablado de la amplia profundidad que tiene Joachim Löw a su disposición y los dolores de cabeza que tendrá, si cabe el término, para confeccionar una lista de 23 de cara al mundial. Sin embargo, la misma base con la que ganó el mundial en 2014, con la que clasificó al mundial de Rusia y con la que ganó la Copa Confederaciones, se encuentra disponibles para enfrentar tanto a España este viernes como a Brasil la próxima semana.

Una de las grandes dudas que se puede discernir durante esta jornada es quién será el 9 titular en Rusia, y todo indica que Timo Werner tomará parte del el 11 inicial del día viernes. El joven artillero está en un mano a mano con Mario Gómez, que es el alemán con más goles anotados en el año calendario 2018, sin olvidar que detrás vienen Sandro Wagner y Lars Stindl, a la espera de sus respectivas oportunidades.

Pese a contar con un plantel muy completo, se notan las ausencias de Manuel Neuer y Marco Reus por ausencias, Mario Götze y André Schurrle por decisión táctica y Sebastian Rudy, a quién se le dio permiso pues junto a su esposa están a la espera del nacimiento de su hijo.

Como dato curioso, es la primera vez en más de 17 años que Alemania recibe a España en su feudo. El 16 de agosto del 2000 ambas oncenas se enfrentaron en Hannover, juego que resultó en victoria teutona por 4-1. Muchas noches han pasado desde entonces, y muchas cosas han cambiado. Con toda certeza, España viene a colocar su candidatura sobre la mesa en casa de uno de los archi favoritos para dar la vuelta el 15 de julio.

Löw ha declarado en repetidas ocasiones que en España tiene el ejemplo de lo que no quiere que le ocurra el siguiente mundial luego de levantar el trofeo, y es por ello que no ha esperado para hacer una renovación en el plantel. Si recordamos, 16 de los 23 campeones de España en 2010 se encontraban jugando en 2014, y ya sabemos cómo terminó eso. Por ello, Löw, para esta última convocatoria, solo ha citado a 8 de los 23 jugadores que estuvieron presente en el Maracaná. Una renovación generacional la cual no da miedo hacer, pues el talento y la calidad de los chicos nuevos es grande.

El equipo titular que se prevé ver el viernes es: ter Stegen; Kimmich, Hummels, Boateng, Hector; Khedira, Kroos; Müller (c), Özil, Sane; Werner.