Amistoso internacional: Previa Alemania – Brasil

Con los recuerdos “frescos” del 7-1 vivido hace cuatro años, Alemania y Brasil vuelven a enfrentarse con la mirada fija en Rusia 2018. Para ambos países, además de ser el primer enfrentamiento tras el Mineirazo, es la última prueba antes de hacer pública la lista provisional de convocados de cara a la Copa del Mundo.

La Selaçao llega tras lograr una clara victoria en el último amistoso ante Rusia en Moscú por 0:3. Die Mannschaft, por su parte, viene de empatar ante España y no podrá contar con el arquero Marc André Ter Stegen por un problema de rodilla. “Marc tendrá un descanso porque tiene problemas con las rodillas y quizás sea bueno que descanse un par de días”, dijo el entrenador Joachim Löw a la prensa. Thomas Muller y Mesut Özil han abandonado la concentración con el objetivo de no recargarlos de partidos tras los compromisos que han tenido con sus clubes. Además, Sami Khedira y Jonas Hector se darán un descanso y Emre Can ha dejado el equipo con un problema en la espalda. Marvin Plattenhardt, Ilkay Gündogan, Leroy Sané y Matthias Ginter serán de la partida, mientras que Bernd Leno y Kevin Trapp jugarán una mitad cada uno en la portería. Jerome Boateng será el capitán del equipo.

Para el DT, el juego será más una oportunidad de experimentar que una revancha de lo ocurrido en el último Mundial. “Para nosotros, ese partido no juega un papel tan importante como en Brasil”, admitió. “La motivación va a ser increíblemente alta para intentar borrar el 7-1. Pero no creo que los jugadores sufran por el trauma. Todo el que ha tenido un bache así ha salido otra vez”, agregó el técnico germano.

Desde que Tite asumió como entrenador en 2016, la selección brasileña repuntó enormemente en su nivel de juego, consolidando un equipo y una idea, recuperando el mote de candidato a ganar el Mundial. De 17 partidos, tan solo cayó derrotado una sola vez, ante la Argentina. “Han mejorado considerablemente”, marcó Löw. “Se han reinventado en los últimos dos o tres años. Son muy disciplinados, todos defienden y su ataque se encuentra entre los mejores del mundo. Incluso Neymar y Philippe Coutinho, ambos jugadores atacantes, trabajan extremadamente duro en la defensa. El entrenador ha logrado hacerlos más estables.”

Además de los elogios para su próximo rival, Löw no se olvidó de lo ocurrido ante España. “El viernes por la noche (contra España) fue una prueba al más alto nivel. Cuando miras las estadísticas, ambos equipos tuvieron porcentajes de pases exitosos increíblemente altos, lo que demuestra que fue un partido entre dos equipos técnicamente fuertes, y esperamos más de eso (contra Brasil). Estamos contentos de poder jugar contra rivales así porque podemos aprender mucho. Alemania aún puede mejorar. Debemos mejorar y mejoraremos”.

El amistoso, que se disputará el martes a las 20:45 hora local en el Olímpico de Berlín, contará los siguientes titulares: Leno; Kimmich, Boateng (c), Ginter, Plattenhardt; Gündogan, Kroos; Stindl, Goretzka, Sane; Werner.