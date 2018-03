Fecha 28: Previa Bayern München – Borussia Dortmund

Los bávaros y los gualdinegros se citan el sábado en el Allianz Arena habiendo 18 puntos de diferencia entre ambos (66 y 48). Entre ellos se encuentra el Schalke con 49. El Bayern podría ser campeón si gana y los de Gelsenkirchen no vencen al Friburgo en casa.

El equipo dirigido por Jupp Heynckes tiene el primer match ball para coronarse como campeón de la Bundesliga por 28ª vez, siendo la sexta de forma consecutiva. Para ello debería vencer a un Dortmund que encara cada partido como una final para poder clasificarse para la Champions League. Al terminar la jornada 28 quedarán 18 puntos en juego y el Bayern le saca 17 al Schalke 04, segundo clasificado, por lo que una victoria bávara unida a un empate o derrota minera haría que el campeonato terminase matemáticamente. También lo haría un empate en el Allianz Arena y una derrota de los de Gelsenkirchen.

El Klassiker es un tanto descafeinado en cuanto a lo que la lucha entre Bayern y Dortmund respecta, pero muy interesante a nivel de intereses particulares. Los locales querrán sentenciar el campeonato y poder dosificar de este modo algunas piezas claves de cara a la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Sevilla el 3 y el 11 de abril. Por su parte, los visitantes querrán superar o mantenerse cerca del Schalke, que tiene un punto por delante, al mismo tiempo que distanciarse del Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig, a quienes tienen a tres, cuatro y cinco puntos, respectivamente.

El duelo entre entrenadores tiene un único antecedente, el partido de octavos entre los mismos equipos, donde el Bayern venció 2-1 en una segunda parte de los de Peter Stöger que, probablemente, sea uno de los mejores tramos de juego desde que el austríaco llegó a Dortmund. Este ha jugado en siete ocasiones, con unos resultados poco favorables de un empate y seis derrotas. Por su parte, Heynckes se ha enfrentado al Dortmund 47 veces, obteniendo 23 victorias, 13 empates y 11 derrotas.

Otro duelo individual será en la porteria, donde tanto Roman Bürki como Sven Ulreich suman diez encuentros sin haber encajado ningún gol, coliderando dicha estadística con Ralph Fährmann. No obstante, el alemán tiene mejores cifras al haber recibido 18, por los 29 del suizo.

En el apartado de las bajas, los locales no contarán con Felix Götze, Kinglsey Coman ni Manuel Neuer, además de tener las dudas de Jerome Boateng y Arjen Robben. Mientras que los visitantes saben seguro que no estarán Shinji Kagawa, Sebastian Rode ni Andriy Yarmolenko. No está asegurada la presencia de Erik Durm, Marco Reus ni Omer Töprak, dudas hasta último momento.

Será la 120ª ocasión en la que se produce un enfrentamiento entre ambos equipos, donde, hasta la fecha, se han producido 57 victorias para el Bayern, 32 para el Dortmund y 30 empates. Con 231 tantos para los bávaros y 161 para los gualdinegros. La balanza cuando lo localía ha sido de los de Múnich es de 37 triunfos locales, 11 visitantes y 11 empates. El partido podría hacer que Robert Lewandowski sea el máximo goleador en los choques que han citado a ambos clubes, teniendo 14 y estando por detrás de Gerd Müller (15). Podría superar también a Karl-Heinz Rummenigge en el apartado de goleadores bávaros locales contra el Borussia Dortmund, donde ambos empatan con 7 goles y están detrás del Torpedo (11). Los visitantes tratarán de dar mejor imagen como visitantes en el Allianz Arena en Bundesliga que en las dos temporadas anteriores, donde se llevaron un 5-1 y un 4-1.