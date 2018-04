Fecha 29: Previa FC Augsburg – Bayern München

La jornada 29 de la Bundesliga vendrá acompañada de vibrantes encuentros, entre ellos el que podría coronar al FC Bayern München por sexta ocasión consecutiva como el campeón de Alemania. Y no tendrán que salir de Bavaria para lograrlo, pues visitarán a sus vecinos del FC Augsburg este sábado (15:30 hora local), en el que es considerado el primer ‘punto de campeonato’ de la temporada. Con solo ganar en el WWK-Arena, les bastará para asegurar la ensaladera por un año más. Analizamos como llegan ambas escuadras al duelo.

AUGSBURG MIRA DE REOJO A EUROPA.

Los locales no están demasiado lejos de zona de clasificación a copas europeas, y con una victoria (aunque muy poco probable) ante el Bayern, Augsburg puede terminar de concretar sus aspiraciones de alcanzar dichos puestos de clasificación esta temporada. El ariete islandés Alfred Finnbogason pudiera llegar a tomar parte en el juego tras recuperarse de su lesión, y los jugadores más destacados del equipo, como el brasileño Caiuby y los locales Philipp Max y Michael Gregoritsch, están en plena forma para enfrentar a los multicampeones. Sólo han logrado dos victorias en siete años (ambas con Bayern ya coronado campeón), pero saldrán con todo a evitar que la fiesta de sus vecinos bávaros sea en su propia casa.

BAYERN, A UN PASO DEL CAMPEONATO.

A los dirigidos por Jupp Heynckes no les hace falta más que ganar para quedar campeones sin depender de nadie más. En el hipotético caso de no triunfar en Augsburg, bastará con que Schalke no gane en Hamburgo para dar el grito de campeones por sexta ocasión consecutiva, ya que matemáticamente solo los Mineros podrían quitarles el campeonato (lo cual es virtualmente imposible dadas las circunstancias actuales). Aparte de las ya conocidas bajas de Neuer y Coman, Heynckes tiene toda la plantilla a disposición y quizá rote la escuadra en favor del partido de vuelta ante Sevilla por los cuartos de final de la Champions. Han ganado 11 de sus 13 duelos ante sus anfitriones, y esperan continuar en esa tónica el sábado.

Posibles formaciones.

FC Augsburg: Hitz; Schmid, Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger, Max; Moravek, Baier; Gregoritsch, Finnbogason, Caiuby.

FC Bayern München: Ulreich; Kimmich, Boateng, Süle, Rafinha; Martinez, Thiago; Müller, James, Robben; Wagner.