Fecha 30: Previa FC Schalke 04 – Borussia Dortmund

Mineros y negriamarillos se citan este domingo en el Veltins-Arena luchando por el segundo puesto de la Bundesliga, que ocupan los locales con un punto de ventaja. La sed de venganza del Dortmund, que desperdició una ventaja de 4-0 en la ida, y la pelea por el subcampeonato serán dos ingredientes más para un Revierderby que siempre supone un choque de alto voltaje.

Schalke 04 y Borussia Dortmund no aspiran a ganar la actual edición de la Bundesliga, puesto que el Bayern se proclamó matemáticamente campeón en la jornada anterior. Los mineros tienen 52 puntos, por los 51 de los negriamarillos, ocupando la segunda y la tercera plaza, respectivamente. En este envite está en juego el honor que supone un derbi de la cuenca del Ruhr, la segunda posición de la liga alemana y sellar la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. Además, los visitantes tienen ganas de vengarse de lo acontecido en el último choque entre ambos equipos, donde el Dortmund se fue con un 4-0 al descanso y el Schalke logró arrancar un empate (4-4) teniendo posibilidades de vencer en feudo de su rival.

Ambos equipos estarán pendientes de lo que suceda el sábado en otro buen envite correspondiente a la jornada 30 como es el Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt, cuarto y quinto clasificado con 48 y 46 puntos, respectivamente. Tanto mineros como borussers buscarán abrir ventaja respecto al quinto, dado que sólo se clasificarán cuatro para la Champions. Cabe recalcar que todavía quedan encuentros decisivos de cara a formar parte de dicha competición, del mismo modo que ocurre con la Europa League. Dortmund recibirá a Leverkusen en la próxima jornada, donde también coincidirán Leipzig (6º con 46p) y Hoffenheim (7º con 43p). El último fin de semana de Bundesliga dejará un Hoffenheim-Dortmund y un Schalke-Eintracht donde los integrantes del derbi querrán tener la clasificación sentenciada para no sufrir en la última jornada.

Los locales vienen de encajar una derrota visitando Hamburgo (3-2), rompiendo una racha de seis victorias consecutivas antes de dicha contienda. Antes de encadenar estos triunfos perdieron en su visita al Allianz Arena (2-1), donde dieron muy buena imagen. No se puede decir lo mismo del Dortmund, que hace dos jornadas encajó un doloroso 6-0 en el feudo del ya campeón por sexta temporada consecutiva. Los dirigidos por Peter Stöger vienen de ganar 3-0 al Stuttgart después de un gran segundo tiempo en el pasado fin de semana. Antes de dicha derrota, encadenó 12 partidos sin perder (7 victorias y 5 empates) pero ofreciendo una imagen discreta en la mayoría de ellos.

El del domingo será el 151º derbi entre ambos clubes en todas las competiciones, el 92º desde que existe la Bundesliga. En competición doméstica, Schalke ha ganado en 30 ocasiones, por las 32 de Dortmund y los 29 empates. Ejerciendo los mineros como locales, han conseguido el triunfo 19 veces, por las 12 visitantes (la última en 2013) y las 14 tablas en el marcador, como en los dos últimos (2-2 y 1-1) en el Veltins-Arena. De hecho, los cuatro derbis más recientes han terminado en empate si le añadimos el 0-0 de 2016 y el 4-4 de 2017 en el Signal Iduna Park.

El duelo entre entrenadores se limita a una única ocasión, la igualada (2-2) entre Schalke y Colonia del pasado mes de diciembre, cuando Stöger todavía dirigía a las cabras montesas. Tedesco se ha cruzado una vez con el Borussia, el 4-4 de la primera vuelta en Dortmund, donde todavía era Peter Bosz quien ocupaba el banquillo local. En cuanto al austríaco se refiere, tiene un registro favorable ante los mineros, habiendo cosechado 4 triunfos, 2 empates y 1 única derrota en 7 partidos, todos ellos dirigiendo al Colonia.

En el apartado de las bajas, los locales tendrán sólo la de Abdul Rahman Baba, que no ha disputado ni un minuto desde que llego cedido por segunda vez del Chelsea, por lo que no supondrá una ausencia sensible. En cuanto a los visitantes, no veremos a Erik Durm, Sebastian Rode, Shinji Kagawa ni Raphaël Guerreiro, todos ellos ausentes durante gran parte del curso, por lo que ya es costumbre que estén suplidos, especialmente los dos últimos. Por lo tanto, los más habituales en esta temporada estarán presentes en un partido con muchos alicientes pese a que el campeón sea el Bayern. Disfruten del Revierderby.

Probables formaciones

Schalke 04: Fährmann; Stambouli, Naldo, Kehrer; Caligiuri, McKennie, Meyer, Goretzka, Konoplyanka; Pjaca, Burgstaller.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Toprak, Sokratis, Schmelzer; Sahin, Dahoud, Götze; Pulisic, Batshuayi, Reus.