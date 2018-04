Fecha 31: Previa Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Los negriamarillos y el club de la aspirina se citarán en el Signal Iduna Park para cerrar los partidos del sábado de la jornada 31. Ocupan la cuarta y la tercera posición, respectivamente, empatados a 51 puntos, 4 por debajo de Schalke (2º con 55) y con la misma ventaja sobre Leipzig (5º con 47). Estará en juego la clasificación para la Liga de Campeones, que se augura igualada de cara a estas últimas cuatro contiendas.

El conjunto borusser viene de dar una mala imagen en el Revierderby del pasado fin de semana, donde perdió (2-0) ante el Schalke 04 con la sensación de poder haber sido un resultado más abultado. A su vez, el Leverkusen viene de ganar con solvencia a dos rivales directos por los puestos de Champions como Leipzig (1-4) y Eintracht Frankfurt (4-1), pero de caer en las semifinales de la DFB Pokal arrollado por un Bayern (2-6) que quiere el triplete.

Con el club de Gelsenkirchen destacándose entre los clubes del segundo escalón, Borussia Dortmund y Bayer 04 se citan en el feudo del local teniendo como objetivo alejarse de los mencionados Toros Rojos (-4), Hoffenheim (-5) y las mismas Águilas (-5), que podrían acercarse en función del resultado de la contienda y de los respectivos resultados que obtengan en esta jornada. Los de Nico Kovac, que abandonará la disciplina al terminar el presente curso para coger las riendas del Bayern, reciben al Hertha (9º), mientras que los otros dos equipos se verán las caras en el feudo de los de la bebida energética.

Habrá un interesante duelo en la portería entre Roman Bürki y Bernd Leno, segundo (junto a Sven Ulreich) y cuarto (compartiendo posicion con Alexander Schwolow y Robert Zieler) en cuanto a partidos en los que no han encajado gol, con 11 y 9, respectivamente. En materia defensiva, el Dortmund es el octavo club que más goles ha encajado en la Bundesliga (41), mientras que el Leverkusen es el decimotercero junto a Eintracht (37). Por otro lado, los locales son el equipo más goleador dentro del segundo escalón (excluyendo a Bayern) con 57 dianas, por las 55 de los visitantes. Dos formas de jugar que pueden ofrecer vistosidad ofensiva y debilidades en la retaguardia, lo que se podría resumir en una palabra: goles. Goles por ambos lados, puede ser un envite muy entretenido.

En cuanto al duelo entre entrenadores, Peter Stöger se ha enfrentado al Leverkusen en 7 ocasiones, en las cuales registra 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas. Por su parte, Heiko Herrlich se ha cruzado 2 veces con el Dortmund, sumando 1 igualada y 1 partido perdido. El único cara cara que han tenido fue en octubre, en el Leverkusen-Colonia, donde el de Mannheim se llevó el gato al agua (2-1).

En el apartado de las bajas, los locales tienen una muy sensible como la de Michy Batshuayi, que no volverá a jugar con el Dortmund en lo que resta de temporada y, según la voluntad del Chelsea, podría no hacerlo jamás. Otras ausencias serán las de Raphaël Guerreiro, Erik Durm, Sebastian Rode y Shinji Kagawa, que con el tiempo que llevan sin jugar no suponen un gran contratiempo. Podríamos ver de vuelta a Andriy Yarmolenko en una de las dos bandas o como referencia arriba si el austríaco no se decanta por Alexander Isak. Los visitantes no contarán con Sven Bender, Wendell ni Joel Pohjanpalo, todos ellos lesionados, además del sancionado Lucas Alario, su baja más significativa.

En definitiva, los dos equipos tienen cuatro finales por delante, los últimos cuatro partidos para certificar su presencia en la fase de grupos de la Champions League en el próximo curso. No disputan ninguna otra competición, por lo que pueden estar 100% por la Bundesliga. El Dortmund tiene mayor dificultad en el calendario, dado que tendrá que visitar un irregular pero correoso Werder Bremen, recibir a un Mainz que se está jugando no disputar la promoción por la permanencia y visitar a Hoffenheim, que podría llegar a la última jornada con posibilidades de entrar en la Liga de Campeones. Por su parte, el Leverkusen recibirá a un Stuttgart que se encuentra en una posición intermedia con Europa lejos y el descenso también, visitando también el río Weser y terminando en casa ante un Hannover que probablemente tenga sellada la salvación.