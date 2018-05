Fecha 33: Previa Borussia Dortmund – Mainz 05

Los negriamarillos y los de Magúncia se juegan certificar la clasificación para la Liga de Campeones y la permanencia, respectivamente. Los puntos que puedan sumar en el encuentro decidirán si su última jornada es decisiva o intrascendente, teniendo también en cuenta los resultados de otros envites de rivales directos.

El Borussia Dortmund viene de realizar un gran encuentro ante Bayer Leverkusen (4-0) y uno no tan brillante frente a Werder Bremen (1-1), donde hubo ocasiones para ganar pero entre los balones a la madera y la actuación de Jiri Pavlenka bajo palos no se pudo pasar del empate. El club borusser ocupa el tercer puesto de la tabla con 55 puntos, a 2 de un Schalke que visitará Augsburgo el fin de semana. Por detrás tiene a Hoffenheim (4º a -3), con quien se verá las caras en la próxima jornada, que visitará Stuttgart en esta, y a la entidad Werskelf (5º a -4). Por lo tanto, un resultado que no sea la victoria de los de Heiko Herrlich en Bremen significaría la garantía de Liga de Campeones para el Dortmund, dado que el goal average es favorable a los del Westafallenstadion.

Por su parte, los visitantes ocupan la posición 14 con 33 puntos, los mismos que Friburg (15º), ambos aventajando en tres unidades al Wolfsburg, que es decimosexto y en estos tendría que jugar la promoción ante el tercer equipo de la 2.Bundesliga. Cabe recalcar que los Lobos visitan un feudo complicado como el del RB Leipzig, que se está jugando agotar las posibilidades de entrar en Champions League y las de mantener su plaza de Europa League al mismo tiempo. Por debajo también está el Hamburgo (17º con 28 puntos), ya en el descenso directo, todavía involucrado en la lucha por la salvación. La entidad del Carnaval recibirá al Werder Bremen en la última jornada, donde podría jugarse la permanencia o tenerla ya asegurada según los resultados de la jornada 33.

Borussia Dortmund y Mainz 05 se han visto las caras en Bundesliga en 23 ocasiones, con 13 victorias aurinegras, 7 empates y sólo 3 triunfos para los segundos. El balance de goles también está desequilibrado (38-19). Además, las cifras en el Signal Iduna Park son todavía más significativas, dado que siempre se han quedado puntos en casa, habiendo habido 11 triunfos locales y 4 empates. El Mainz nunca ha ganado en feudo borusser y la cifra de goles es de 22 a 9.

En cuanto al duelo de entrenadores, Sandro Schwarz y Peter Stöger se han visto las caras en dos ocasiones, con un triunfo para cada uno. El alemán, que está en su primera temporada en el club después de pasar por el sub19 y el filial, ha dirigido un único envite ante el Dortmund, la derrota por 0-2 en el debut del austríaco en el banquillo gualdinegro. Por su parte, el de Viena se ha enfrentado nueve veces al club de Magúncia, registrando 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Las bajas locales son Michy Batshuayi, Dan-Axel Zagadou, Erik Durm, Raphaël Guerreiro y Sebastian Rode, mientras que por el lado visitante habrá ausencias como las de Niko Bungert, Emil Berggreen, Leon Balogun, Suat Serdar y Pablo De Blasis.