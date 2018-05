Se avecina el próximo mercado veraniego y las novelas ya comenzaron

Con la temporada actual en etapas de definición y la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, los equipos de la Bundesliga comienzan a pensar en lo que vendrá tras el verano en Rusia. El mercado de pases para la 2018-19 prepara sus primeros capítulos de las habituales “novelas” y retener a sus principales figuras será la misión principal para algunos clubes.

¿Robert Lewandowski al Real Madrid?

Los rumores acerca de la llegada de Robert Lewandowski al último bicampeón de Europa datan de antes de que ambos clubes se enfrentaran en la semifinal de la Champions. Su actuación en los dos partidos ante el Real no fue observada con buenos ojos por los dirigentes madridistas que, de igual manera, hubieran recibido un “no” por parte de los bávaros.

Karl Heinz Rummenigge, presidente del consejo directivo del Bayern, dejo en claro la posición del club en varias ocasiones y lo hizo de nuevo antes del partido de vuelta en el Bernabéu: “Estoy contento porque está con nosotros y el próximo año continuará jugando con nosotros. Es algo ridículo que se vaya del club.” De quedarse en Múnich, el polaco no solo tiene asegurado un lugar sino también la titularidad en el equipo, próximo a ser dirigido por Niko Kovač.

¿Michy Batshuayi a Chelsea?

La llegada de Michy Batshuayi al Borussia Dortmund fue el revulsivo que el conjunto aurinegro necesitó para recuperarse de sus horas bajas: 14 partidos, nueve goles y una asistencia. Datos duros de un jugador que salió de Londres en enero, bajo condición de cedido, rumbo a un club que lo buscaba desde su etapa en el Olympique Marsella.

Lamentablemente para el belga y para el Dortmund, su etapa en el fútbol alemán se cerró prematuramente con su lesión en el Derby del Ruhr ante el Schalke 04, corriendo el riesgo también de no llegar para el Mundial. Su futuro, por ahora, queda a cargo del Chelsea, que todavía no quiere negociar con BVB hasta que tenga en claro su nuevo entrenador, que será quién decida si cuenta o no con el delantero de 24 años.

¿Sokratis Papastathopoulos al Arsenal?

Tras siete temporadas en el Signal-Iduna Park, Sokratis podría seguir los pasos de Pierre-Emerick Aubameyang y jugar en el club Gunner. El griego estaba en la lista de posibles contrataciones, desde antes de que Arsène Wenger anunciara su salida en la dirección técnica, y el cuadro inglés está dispuesto a desembolsar 20 millones de euros para hacerse con sus servicios.

En un principio, las Abejas harán lo posible para que siga en Alemania para la próxima campaña, sin embargo, saben que es difícil competir con dicha oferta. También hay que resaltar que el central también es seguido por el AC Milan. Será un verano largo en Dortmund, más aún sin haber encontrado todavía al reemplazo de Peter Stöger.

¿Max Meyer a…?

Todavía no hay definición a donde irá Max Meyer en el verano. Pero es seguro que no continuará en el Schalke 04. Hace unos días, el club minero lo suspendió por los últimos dos partidos de la temporada, después de darle una entrevista al Bild en la que afirmó que los ejecutivos del Schalke lo estaban “intimidando”. Obviamente que estas acusaciones han sido negadas.

Meyer afirmó que el director deportivo del Schalke, Christian Heidel, le dijo que “ya no era bienvenido” después de que rechazó múltiples intentos del club de extender su contrato. También acusó al presidente ejecutivo del club, Clemens Tönnies, de insinuar en televisión que la razón por la cual él no había firmado una extensión de contrato era por cuestiones monetarias. “Simplemente no quería estar más en Schalke y trabajar con el Sr. Heidel. Por eso [no extendí mi contrato]. Últimamente me siento como intimidado”.

“No podemos tolerar tales declaraciones y tal comportamiento”, dijo por su parte Heidel como. “Nos molestan más sus acusaciones de intimidación, que negamos rotundamente, que sus acusaciones falsas. Schalke siempre se ha portado bien con él”. El club dijo que Heidel lo invitó a su oficina para “discutir sobre su futuro”, pero “Meyer rechazó la invitación”.

Con las vinculaciones de equipos como Bayern Munich, Arsenal y Liverpool; nos debemos preparar para escuchar con frecuencia el nombre de Max Meyer.