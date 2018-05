Fecha 34: La previa por la plaza europea

La llegada del sábado significará la disputa del último partido de la temporada para todos y cada uno de los equipos de la Bundesliga, con distintas cosas en juego: algunos con todo el curso dependiendo de ello y otros con los deberes ya hechos o sin aspiraciones matemáticas. En el artículo de hoy veremos cómo está la lucha por los puestos europeos.

Primero de todo hay que destacar que Bayern, campeón matemático desde jornada atrás y Schalke, que certificó una diferencia mayor a la de puntos que quedaban en juego, son los dos únicos clubes alemanes que saben que estarán en Champions pase lo que pase en su cierre del ejercicio. En esta batalla habrá dos puestos para cuatro equipos:

HOFFENHEIM

Los dos primeros están citados a una contienda que, o bien puede ser dramática para uno o exitosa para ambos, todo dependerá del resultado del partido. Cabe recalcar que en la Bundesliga, en caso de empate a puntos, se ubica a un club por encima de la tabla en función de la diferencia de goles a favor y en contra en la temporada, no en los partidos disputados entre los actores implicados. Aclarado esto, pasemos a ver lo que debería suceder para que cada uno de estos equipos pudiera formar parte de la próxima edición de la Liga de Campeones.

BORUSSIA DORTMUND

El equipo negriamarillo, que comenzó en gran forma la temporada pero se desinfló con Peter Bosz, ha logrado mantenerse con opciones a estar en la Champions League en el próximo curso pese a la irregularidad que también ha caracterizado el paso de Peter Stöger por el banquillo. Es el que más opciones tiene, pero también el que tiene un escenario más complicado, dado que visita el feudo de un rival directo. Una victoria o un empate le garantizaría estar en Liga de Campeones, pero una derrota por dos goles o más le obligaría a esperar lo que sucede entre Bayer Leverkusen y Hannover 96. Perder por un gol de diferencia también le garantiza estar clasificado. Acudirá con la defensa en cuadro, con un Sokratis sancionado y las molestias de Ömer Töprak y Dan-Axel Zagadou. Otra baja sensible será la de Michy Batshuayi, desde hace semanas, no como las de Sebastian Rode ni Erik Durm, que son habituales en este apartado.

La entidad dirigida por el cotizado Julian Nagelsmann tiene un cupo para la Liga de Campeones a falta de una jornada. No obstante, incluso una victoria por sólo un tanto en la misma le podría dejar fuera, puesto que el empate a puntos con el Leverkusen se deshace a su favor gracias a la diferencia de goles a favor y en contra, con 16 para los de Sinsheim y 13 para los aspirineros. Para garantizar su puesto en Champions deberían ganar por dos o más goles al Borussia Dortmund, que acudirá a su feudo como visitante. De este modo, pasarían por delante y, fuera cual fuese el resultado en el Leverkusen-Hannover, no dependerían del mismo.

En caso de ganar por un único gol, tendrían que esperar a que el equipo aspirinero no ganase por cuatro o más, porque entonces sí que se quedarían por detrás suyo y del Borussia Dortmund. El empate y la derrota únicamente le valen si los de Heiko Herrlich repiten el mismo resultado que ellos. Afrontará la visita de los gualdinegros con las bajas de Benjamin Hübner, Stefan Posch, Dennis Geiger, Lukas Rupp, Kerem Demirbay y Serge Gnabry, siendo las dos últimas especialmente importantes.

BAYER LEVERKUSEN

Los aspirineros son conscientes de que el 4-0 recibido en el Signal Iduna Park ha sido una influencia directa de la situación actual, donde no dependen de sí mismos para poder estar en Liga de Campeones. En la última jornada recibirán a un Hannover que no aspira tan siquiera a puestos de Europa League y que tiene certificada la salvación de forma matemática. Para poder estar en Champions, el Leverkusen deberá vigilar de cerca el Hoffenheim-Dortmund que se disputará simultáneamente en Sinsheim. Tendrán que ganar al Hannover en el BayArena y esperar que los de Nagelsmann no hagan lo propio aunque, en ese caso, si los de Herrlich logran vencer por cuatro o más goles de lo que lo hagan los cartos clasificados, pasarían a estar clasificados.

Otra posibilidad sería que el Dortmund perdiese los 6 goles de diferencia entre los que suma a favor y en contra respecto al Leverkusen con combinaciones como que perdiese 6-0 y el Leverkusen ganase 1-0, 5-0 y 2-0, 4-0 y 3-0, 3-0 y 4-0, 2-0 y 5-0, 1-0 y 6-0… Lo que deben de tener claro es que empatar sólo valdría si Hoffenheim pierde y que perder serviría en caso de que éstos fueran goleados. Siempre es clave la diferencia de goles, es lo que hay que tener en cuenta. Para ello tendrán probablemente la baja de una pieza clave como es Leon Bailey.

RB LEIPZIG

El equipo de Ralph Hassenhüttl no ha sido consistente de forma regular a lo largo del curso y eso se ha notado llegando con opciones muy reducidas de representar en la Liga de Campeones al campeonato alemán. Los de la bebida energética necesitan vencer sí o sí en su visita a un Hertha Berlin que no se juega nada, dado que no aspira a Europa League y certificó la salvación en su momento.

Esa victoria debería ir acompañada de los triunfos de Hannover y Dortmund, visitando a Leverkusen y Hoffenheim, respectivamente. Un empate les dejaría fuera de Champions y, en función de los resultados, incluso de Europa League. Y una victoria combinada con un empate en alguna de las dos contiendas mencionadas también les excluiría, dado que tiene un saldo neutro de goles a favor y en contra, lejos del de sus rivales. Las ausencias de Marcel Halstenberg, Emil Forsberg y Marcel Sabitzer deberán quedar en segundo plano si uno de los proyectos económicos más ambiciosos de la máxima categoría quiere estar en la élite europea.