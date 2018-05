Fecha 34: El descenso está que arde

La Bundesliga se define este fin de semana con una lucha a muerte por el descenso, y con un equipo ya descendido (FC Köln), la pelea por la permanencia en la Bundesliga se pone tan vibrante como en cada final de temporada. Tres escuadras en la pelea final: un Hamburg al borde de un descenso que esta vez parece casi sellado, Wolfsburg de nuevo en problemas abajo y un Freiburg que, de perder, se puede meter en serios problemas. Analizamos los presentes de cada uno de ellos y sus posibilidades. Es a todo o nada en esta última fecha.

SC Freiburg, la mala racha se paga caro (15°, 33 pts., -26 DG)

Desde febrero, Freiburg fue cayendo en picada, sumando apenas ocho unidades de las últimas 33 en juego, y pasó de estar tranquilo a preocupado por evitar el descenso. La tarea de zafar de ello será un reto, pues deben recibir al Augsburg ya salvado en su casa y deben evitar a toda costa una derrota, pues si el Wolfsburg, que viene desde abajo, le gana al ya descendido Köln, tendrán que disputar la promoción para evitar descender ante el Holstein Kiel, que viene de Segunda división. Solo les sirve sumar para evitar el susto de la promoción. Momento difícil para los de Streich, a quienes solo sumar les sirve debido a su abrumadora diferencia de gol negativa, la peor de los tres equipos implicados.

Wolfsburg, de nuevo en problemas (16°, 30 pts., -15 DG)

Como si lo del año pasado no hubiera bastado, Wolfsburg de nuevo se encuentra entre la espada y la pared luchando por no descender. El equipo dirigido por Bruno Labbadia (técnico que ya sabe lo que es coquetear con el descenso con el HSV) firmó una vergonzosa actuación frente al RB Leipzig, que no tuvo contemplaciones mientras los goleó 4-1 y trata de mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la Champions League. Los Lobos recibirán en la última fecha al ya descendido Köln (que no es garantía de victoria), y ojo que un desliz en casa puede llegar a ser fatal, pues Hamburg está a dos puntos de distancia y, de ganar los hanseáticos, los lobos descenderán directamente a Segunda. En caso de empatar en casa, los locales deberán esperar que El Dinosaurio no gane o que, si lo hace, no sea por una diferencia que les iguale el diferencial de gol (allí es donde cuentan con ventaja porque su colchón es de 10 goles sobre el HSV). Una victoria los salva de todo si Freiburg pierde; cualquier otra combinación de resultados los deja en puesto de promoción así ganen.

Hamburg, a por la épica (17°, 28 pts., -25 DG)

A pesar de la reciente buena racha de resultados que les dio esperanza de la mano de Christian Titz, la dura derrota de visita en Frankfurt les quitó a los hanseáticos toda posibilidad de salvarse directamente. Ahora tendrán que recibir al Borussia Mönchengladbach y ganarle sí o sí. Sin embargo, ni aun ganando garantizan salvarse, pues un empate del Wolfsburg los obligaría a ganarle por más de 10 goles a los Potros para aspirar aunque fuera a la promoción. Ganar y esperar un favor del Köln derrotando a los Lobos: no queda de otra para los del puerto si quieren acogerse al ‘salvavidas’ de la promoción contra el Holstein Kiel. Por lo que se ve, parece que finalmente el reloj que marca el tiempo en Primera división del Volksparkstadion se detendrá a menos que ocurra lo que parece imposible.