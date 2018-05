Final DFB Pokal: Previa Bayern München – Eintracht Frankfurt

Tras una larga campaña en la DFB Pokal, este sábado a las 20:00 horas (CEST) tendremos el partido que todos esperamos cada vez que comienza una nueva temporada. En esta nueva edición, FC Bayern München y Eintracht Frankfurt se verán las caras para ver quien se lleva el preciado trofeo.

Sin dudas, Los Bávaros llegan como los favoritos pero la temporada no ha terminado del todo bien para ellos. La eliminación de Champions League en el Bernabéu y la última derrota en casa frente a Stuttgart por 1:4 dejo al público con un sentimiento de duda de cara a este partido.

De lo que si pueden estar seguros es que la campaña para ellos en esta Pokal no fue nada fácil. Para llegar a esta final tuvieron que dejar afuera a RB Leipzig, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund. Todos equipos de la parte alta de la tabla de posiciones y, nada más y nada menos, que al último campeón de dicho torneo.

En su último partido como entrenador profesional, Jupp Heynckes, obviamente, pondrá lo mejor en el campo de juego pero, por lesión no podrá contar con Arturo Vidal, una baja sensible pensando en lo que significa el chileno para el grupo y para lo futbolístico. La buena noticia es la vuelta de Manuel Neuer a la convocatoria, quien se perdió casi toda la temporada por lesión y está preparando las armas para el próximo mundial en Rusia.

Para Eintracht Frankfurt, la actualidad es totalmente distinta. Solo dos victorias en los últimos ocho partidos provocaron que Las Águilas dependan de este partido para competir en Europa la temporada que viene, ya que, terminaron en la octava posición sin chances de clasificar a algo. Además, el anuncio sorpresivo de la próxima asunción de Niko Kovac en Bayern no cayo nada bien, sobre todo, en la afición quienes ya no confían en él y menos para este partido.

Ahora bien, futbolísticamente no llega de la mejor manera pero es muy destacable para Los del Meno que jueguen una nueva final. Quizás muchos no se acuerdan pero antes de la llegada del entrenador croata, el club pasaba por importantes problemas en la zona baja de la tabla. No solo eso ya no es una realidad, si no que ahora juegan finales por títulos.

Para su último partido dirigiendo al Eintracht, Niko Kovac podrá contar con el histórico goleador, Alexander Meier que ha vuelto de la mejor forma en los últimos partidos por Bundesliga. Por suerte para ellos, no tendrán ausencia de mucho peso y dispondrán de toda la plantilla para intentar quedarse con el título de Copa.

El partido promete mucho y en DFB Pokal se enfrentaron cuatro veces. Los tres últimos fueron victorias para Bayern, tanto que el primero fue victoria para Las Águilas en la temporada 1974. De esos cuatro partidos, solo uno ha sido final y ocurrió en la temporada 2005/6 donde, como ya dijimos, Los Rojos se impusieron 1:0.

¿Será la revancha de Eintracht? ¿Bayern podrá lograr la despedida en el último adiós de Jupp Heynckes? ¿Niko Kovac quedará influenciado por su próximo futuro? Todas esas preguntas se responderán en la noche del sábado en el verde césped del Olympiastadion de Berlin.

Probables formaciones

FC Bayern München: Hradecky; Chandler, Abraham, Salcedo, Willems; Hasebe, Boateng; Wolf, Marco Fabian, Rebic; Haller.

Eintracht Frankfurt: Ulreich; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Martinez, James Rodriguez, Thiago; Ribéry, Lewandowski, Müller.