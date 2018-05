La selección alemana realiza sus preparativos para Rusia 2018

La Copa Mundial de Rusia ya se empieza a vivir. En esta movida semana, la Nationalmannschaft presentó la lista de 27 preseleccionados para la defensa del titulo conseguido en Brasil, con sorpresas y ausencias por igual, a la vez que se renovó el vinculo con el entrenador Joachim Löw hasta 2022.

Renovación

160 partidos, con 106 triunfos, más que cualquier otro entrenador de esta selección. Un proyecto que ya lleva 12 años desde que Jürgen Klinsmann le cedió su lugar tras el Mundial local de 2006. El apoyo de la DFB no podría ser mayor para Jogi Löw. “Siempre dije que, para mí, es el mejor entrenador para la selección nacional”, declaró su presidente, Reinhard Grindel, tras la noticia de la renovación por dos años más. El actual contrato iba hasta 2020, con que se supone que estará en el camino a la próxima Eurocopa, independientemente del resultado que suceda en Rusia.

Hasta 2022 también estará su asistente, Thomas Schneider, y el entrenador de porteros, el histórico Andreas Köpke. Por su parte Oliver Bierhoff, el exdelantero alemán convertido en Director de Desarrollo de Fútbol y Equipos Nacionales de la DFB; junto con Marcus Sorg, que trabaja con los equipos nacionales y el desarrollo juvenil, han sido renovados hasta 2024. “Trabajar junto con Andy Köpke, Thomas Schneider, Marcus Sorg, Oliver Bierhoff y todo nuestro equipo detrás del equipo de los mejores jugadores de Alemania, y apuntar a los más altos goles en el fútbol, me estimula y me hace increíblemente feliz”, dijo Löw.

Los elegidos

La portería de la Selección Alemana todavía está en asunto pendiente. La presencia de Manuel Neuer en la lista está garantizada por ahora, aunque no así su titularidad. El arquero del Bayern München sufrió una fisura en el metatarso izquierdo durante un entrenamiento en septiembre pasado y no volvió a jugar. Marc-Andre ter Stegen podría ser el elegido en el arco si Neuer no logra estar en condiciones. El guardameta del Barcelona está en un gran momento, además se destacarse en la Copa Confederaciones. Entre Bernd Leno (Bayer Leverkusen) y Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) estará el tercer portero y uno de los descartados por Löw.

Jerome Boateng (Bayern München) es otra de las dudas de Löw, tras sufrir una dolencia muscular en la semifinal de la Champions contra el Real Madrid en abril. Su compañero de club, Niklas Süle, está entre las opciones para acompañar a otro bávaro como Mats Hummels. Joshua Kimmich, otro jugador del Bayern, se ha quedado indudablemente con el lateral derecho tras el retiro de Philipp Lahm. Jonas Hector es el probable titular por la izquierda tras una temporada en la que su club, FC Köln, descendió. Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marvin Plattenhardt (Hertha), Antonio Rüdiger (Chelsea) y Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) completan la defensa, con este último suponemos fuera de la lista de 23.

Entre centrocampistas y delanteros, se completa esta lista de elegidos. Imposible pensar en un mediocampo sin Toni Kroos. El del Real Madrid es una pieza fundamental a la hora de organizar el juego. Como en ocurrió un tiempo en el club merengue, Sami Khedira (Juventus) será su socio, con su liderazgo y predominancia. Y más adelantados, posiblemente veamos a Mesut Özil (Arsenal) y a Thomas Müller (Bayern München). Marco Reus (Borussia Dortmund) continua con su mala suerte en lesiones, pero a diferencia de Brasil 2014, todo parece indicar que este año será su debut mundialista. Alternativas sobrarán con nombres como Julian Draxler (PSG), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sebastian Rudy (Bayern München) y Julian Brandt (Bayer Leverkusen). Los dos últimos podrían no llegar a la lista definitiva.

Juventud y experiencia es lo que se espera de esta Alemania 2018 en la delantera. La primera parte la cumple Timo Werner. El del RB Leipzig se ha ganado el puesto con números resonantes: 13 goles en 32 partidos de la actual Bundesliga. Siete goles en 12 partidos con su país. Bota de Oro de la Copa Confederaciones. La segunda parte la cumple Mario Gómez. Aún en su regreso a Stuttgart a sus 32 años, sigue siendo uno de los goleadores más prolíficos y la voz mayor en el ataque. Leroy Sané (Manchester City) es la carta que tendrá Löw a la hora de imprimirle velocidad a su equipo. La lista la cierra Nils Petersen (Friburgo), una de las sorpresas, tras ser el máximo goleador alemán de la Bundesliga con 15 tantos. Veremos si alcanzan para entrar en la lista definitiva.

Los ausentes

Toda lista de convocados tiene sus ausencias resonantes y ésta no fue la excepción. En el primer vistazo, se notaron las faltas de André Schürrle y Mario Götze (Borussia Dortmund), asistidor y autor del gol que le dio a Alemania su cuarta estrella hace cuatro años. Ambos están lejos de su nivel que los llevó a lo más alto, sobre todo el segundo que se perdió parte de la temporada por lesión. Otras bajas fueron las de Emre Can, finalista de la Champions con el Liverpool; Philipp Max, lateral izquierdo del FC Augsburg, que dio 14 asistencias esta temporada en la Bundesliga; y Shkodran Mustafi, jugador del Arsenal que también fue parte del equipo en 2014.

La polémica de esta cuestión se la lleva Sandro Wagner. Al delantero del Bayern München se lo ha visto llorando en un entrenamiento tras saber que no iría a la Copa del Mundo, y ha dicho al BILD que renunciará a jugar en el equipo nacional: “Está claro que no parezco encajar con este cuerpo técnico por mi manera de ser abierta, sincera y directa. Mentiría si dijera que no estoy decepcionado”. La respuesta de Löw no se hizo esperar y fue contundente. “Siento sus palabras como una crítica a sus compañeros que también juegan. Expone a algunos que llevan jugando desde siempre con nosotros, que son líderes, como auténticos idiotas. Como si ellos estuvieran con nosotros solo porque no dan su opinión”, declaró. “En parte puedo entender que esté decepcionado. Pero también creo que su reacción fue exagerada, también su renuncia y sus razones”.

Alemania tendrá dos partidos de preparación antes de tocar suelo ruso. Viajará a Klagenfurt, en Austria, para visitar el 2 de junio al cuadro local; antes de despedirse en el BayArena de Leverkusen, el 8 de ese mes, enfrentando a Arabia Saudita.