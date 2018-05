Ralf Hassenhüttl abandona RB Leipzig

La noticia que rompió el celofán esta semana fue el despido del austríaco de 50 años de edad, luego de dos temporadas al frente del equipo del Este de Alemania.

Esta decisión, de mutuo acuerdo, llegó luego de una reunión en el campo de entrenamiento de Los Toros, donde no solo el ahora ex entrenador salió de la disciplina del club, sino que también lo hicieron sus ayudantes Zsolt Löw, Danny Röhl y el psicólogo deportivo Sascha Lens.

Según se dejó ver en un comunicado oficial emanado por el RB Leipzig, se conoció que la razón por la cual el contrato fue cesado, es porque el técnico quería una extensión de su vínculo con el equipo antes de empezar la siguiente campaña, sin embargo, el club no lo ofreció.

“Me hubiera gustado que Ralph Hasenhüttl hubiese seguido la próxima campaña con nosotros y así se lo expresé. Pero para el no había otra alternativa si no había una renovación. Ha hecho un gran trabajo y le deseo lo mejor” Expresó el director directivo del club, Ralf Rangnick.

Al respecto, Hasenhüttl afirmó “Es totalmente legítimo y entendible que el club decida no buscar una extensión. Sin embargo, enfatizamos que no sería nuestro deseo iniciar esta temporada sin una extensión. Después de los éxitos comunes, uno debería ser capaz de mostrar palabras honestas. Por esta razón, he pedido a la gerencia del club que finalice la cooperación prematuramente”

Hay que recordar que en dos años al frente del Leipzig, el austríaco guio al novel equipo a un subcampeonato en liga, una participación en la UEFA Champions League y hasta cuartos de final de la UEFA Europa League. Esta temporada llevó al equipo a la sexta casilla de la clasificación, asegurando al menos fase previa de Europa League para la temporada que viene.

Según ha trascendido, Marco Rosé, técnico del semifinalista RB Salzburgo, sería el que parte como favorito para hacerse del puesto dejado vacante.