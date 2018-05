Lucien Favre es el nuevo entrenador de Borussia Dortmund

El cuarto clasificado de la recién finalizada temporada de Bundesliga ha elegido un nuevo timonel. El suizo Lucien Favre tomará las riendas del Borussia Dortmund, luego de haber sido anunciado por el equipo la mañana de este día martes, firmando un contrato que lo ata al ocho veces campeón alemán hasta el año 2020.

Favre toma el testigo del banquillo luego de una temporada para el olvido por parte de sus colegas. Peter Bosz y Peter Stöger trataron llevar al equipo a puerto seguro, pero se consiguieron con problema tras problema que tuvieron al equipo al borde de no clasificar a Champions League para la próxima campaña.

El suizo viene de dirigir dos temporadas al OGC Nice francés. Su primera temporada fue un éxito. Incluso, llegando a liderar la tabla de posiciones por 12 jornadas consecutivas, y luego de solo acumular cuatro derrotas a lo largo del curso, colocó al equipo en la tercera posición, lo que le dio derecho a jugar fase previa de Champions League la siguiente campaña.

A pesar de haber sido eliminado por Napoli, disputaron la Europa League, donde llegaron hasta la ronda de 32. En su última temporada en Francia solo pudo liderar el equipo hasta el octavo puesto de la tabla, y a pesar de que le querían mantener, luego del último partido de la temporada, anunció su salida del club.

De regreso a la Bundesliga

Con la clara idea de reformar al equipo desde la base, la gerencia negriamarilla decidió traer a un viejo conocido de la Bundesliga. Hay que recordar que el técnico de 60 años dirigió por nueve temporadas en las fronteras alemanas sumando tres campañas frente al Hertha Berlín y otras seis al mando del Borussia Mönchengladbach.

Según pudo trascender, la llegada del suizo al club ocurrió luego de la “bendición” de su máximo exponente en la cancha. Marco Reus, quién está llamado a ser el nuevo capitán del club, trabajó bajo las ordenes de Favre durante su pasantía por el Gladbach desde 2009 hasta 2012. Según palabras del propio jugador, fue el quien le ayudó a desarrollar todo su talento. Al ser el jugador franquicia, su voz fue escuchada y su sugerencia tomada en cuenta.

Si bien en su palmarés figuran dos títulos de liga cuando entrenó al FC Zürich suizo, en las vitrinas de Favre aún falta un trofeo en una gran liga europea. El viejo adagio reza que a la tercera va la vencida, y con toda certeza Favre espera que, gracias a su trabajo, este mantra se cumpla al pie de la letra y que esta, su tercera expedición en Alemania, lo lleve a levantar una ensaladera por primera vez en su carrera.

Una ventaja con la que partirá Favre es la versatilidad en su esquema de juego. No está casado con una formación en particular y puede ajustar según lo que tenga disponible en el campo y también según el rival que enfrente. Esta característica es importante pues se avecina una renovación profunda en el equipo y lo mas probable es que sean muchas caras nuevas las que tenga a sus órdenes. Favre tendrá la pretemporada entera para entender su nuevo grupo y saber como encarar una temporada en la cual el club esta en la obligación de recuperar el terreno perdido las últimas dos temporadas, viéndose desplazado por Leipzig, Schalke e incluso Hoffenheim. Hoy por hoy, el BVB no es la segunda fuerza en la liga. Por tanto, es mucho el trabajo por hacer.

No sabemos si sea la opción ideal o no para este Dortmund tan ávido de estabilidad. Pero el conocer la liga, el tener el beneplácito de jugadores y directivos, su capacidad de desarrollar jugadores y grupos y el trabajar en un ambiente de tranquilidad pueden ser beneficiosos para el club. Lo que espera la gerencia es que un viejo zorro sea capaz de llevar al equipo aurinegro a la parte alta de la tabla y a competir en UCL.

“Entrenar al Borussia Dortmund es una tarea emocionante la cual estoy encantado de tomar. Quiero agradecer a los directivos por la fe que han mostrado en mi. Ahora trabajaremos juntos en nuestro nuevo equipo. BVB es uno de los equipos más interesantes de Europa y estoy deseando regresar a Bundesliga, la cual conozco extremadamente bien y en la cual mantuve un ojo en mis dos años en Francia” fueron las primeras palabras de Favre luego de oficializarse el anuncio.

Favre puso como condición que el equipo clasificara a Champions y el equipo, a duras penas, cumplió. Ahora llega el turno del entrenador de poner manos a la obra para liderar la reconstrucción de un equipo que carece de una identidad propia y a volver a ser ese club que deslumbró a propios y extraños en el viejo continente.