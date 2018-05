Resumen de la temporada 2017/18

Habiendo terminado la temporada para todos los clubes del máximo nivel alemán, analizaremos lo que ha supuesto, a grandes rasgos, la edición 2017-18 de la Bundesliga, la representación alemana en Europa y la competición copera.

BUNDESLIGA

El campeonato actual ha significado el sexto consecutivo para el Bayern con una superioridad significativa, sacando 21 puntos al Schalke 04 de Domenico Tedesco, que ha quedado segundo en su primer curso en Gelsenkirchen. Le ha seguido otro de los técnicos más jóvenes, como es Julian Nagelsmann, ubicando al Hoffenheim en tercer lugar. Dortmund finalmente clasificó para Champions sufriendo en la última jornada tras una temporada para olvidar. Bayer 04 Leverkusen y RB Leipzig han pagado su intermitencia quedándose fuera de ella, pero teniendo un cupo para la Europa League, incluyendo fases previas para los segundos. El Stuttgart de Tayfun Korkut, la sensación de la segunda vuelta, se ha quedado a las puertas de la misma con motivo de la consecución del título copero del Eintracht Frankfurt, que ha sido octavo en liga.

Borussia Mönchengladbach y Hertha han tenido cursos discretos, ocupando la novena y décima posición, sin tener competición europea en el próximo curso. El Werder Bremen más de lo mismo, con una buena segunda vuelta para certificar la salvación. Augsburgo tuvo en Caiuby y Philipp Max dos de las sensaciones individuales del curso, pero en equipo no brillaron excesivamente. Pasó igual en Hannover con Niclas Füllkrug, tercer máximo goleador de la competición junto a Mark Uth y Kevin Volland. Mainz y Friburgo fueron los últimos en sentenciar su permanencia, teniendo a Nils Petersen en el caso de los segundos como principal arma, dado que ha quedado segundo en la tabla de realizadores. Wolfsburgo se mantiene tras pasar el play-off ante el Holstein Kiel, mientras que Hamburgo y Colonia descienden a segunda, la primera vez en toda la historia de los dinosaurios.

LIGA DE CAMPEONES Y EUROPA LEAGUE

En Europa, el Bayern dio buena imagen alcanzando las semifinales, quedándose a las puertas del partido por el título pese a haber sido superior al Real Madrid en toda la eliminatoria. Tanto RB Leipzig como Borussia Dortmund fueron a Europa League tras quedar terceros en sus grupos, de forma especialmente dolorosa para los segundos al no poder ganar al humilde APOEL de Nicosia. En dicha competición, el Friburgo no había logrado pasar de ronda previa, mientras que Hoffenheim y Hertha (colistas), junto a Colonia (tercero), no pasaron de grupos. Los gualdinegros cayeron en octavos, dando una imagen muy discreta ante el Atalanta en la fase anterior y sin poder competir ante un Salzburgo que planteó muy bien la eliminatoria. Los Toros Rojos se quedarían fuera a manos del Olympique de Marsella en cuartos, que terminaría siendo el finalista. Por lo tanto, salvo el Bayern, temporada con poco que remarcar en el viejo continente.

COPA

En la DFB Pokal ha habido algunas sorpresas, como la eliminación del Hamburgo a manos del Osnabrück en primera ronda, un equipo que ha sufrido para mantenerse en tercera. También en dicha altura de la competición, el Scweinfurt (4ª) dejó fuera al Sandhausen (2ª) y el Magdeburgo (ascendido finalmente a 2ª) hizo lo propio ante Augsburgo. En la segunda no hubo sorpresas, pero destacó lo complicado que el Leipzig se lo puso al Bayern, que pasó en los penaltis. En octavos, los bávaros sufrieron para proteger el resultado ante un Dortmund que dio una gran imagen en el segundo tiempo en uno de los primeros partidos de Peter Stöger. No hubo sorpresas hasta semifinales, donde los de Jupp Heynckes le endosaron un 2-6 al Leverkusen y el Schalke, que venía siendo el mejor de los del segundo escalón, quedó eliminado por el Eintracht de Nico Kovac. En la final se produciría la mayor sorpresa de la competición, con la victoria del equipo de Frankfurt por 1-3 y el triunfo del croata ante el que será su equipo en el próximo curso.