Mundial Rusia 2018: Previa Alemania – México

Llego el momento de la verdad: Alemania hará su tan esperado debut en la Copa del Mundo este domingo frente a México en lo que será la apertura del grupo F. La cita será a las a 17:00 hs.(CEST) en el Luzhnikí de Moscú.

Paradójicamente, ninguno de los dos equipos llega en su mejor momento. Alemania viene de ganar tan solo 1 partido de los últimos 6 y ese ha sido por 1:0 contra Arabia Saudita que en la inauguración fue humillado por Rusia. México no viene tan mal en los resultados en general aunque haya perdido su último amistoso pero, la situación de Juan Carlos Osorio en la dirección técnica es un tanto compleja. Tal fue el caso, que el último adiós en el Azteca fue silbado por casi todo el público cuando había conseguido una victoria frente a Escocia.

Volviendo a lo que nos respecta, por el lado teutón, la única duda es si Mesut Özil será de la partida o no. Ya desde que finalizó su temporada en Arsenal hace 1 mes aproximadamente, su estado físico no era el mejor y su lesión se ha resentido en el amistoso frente a Austria hace apenas 13 días. Como si ello no fuera poco, existe cierta incertidumbre en la actualidad de Boateng que también ha estado complicado en lo físico y su nivel no fue de lo mejor, por ello, hay una pequeña posibilidad de que Süle lo suplante si es que Joggie no termina confiando en él.

Además, el entrenador alemán sabe que el estilo del “profe” Osorio es muy parecido al que hoy despliega su equipo en cada partido. En conferencia de prensa lo hizo notar y declaró lo siguiente: “La selección Mexicana tiene mucha calidad técnica y táctica. Es un rival peligroso que maneja el balón”.

Por el lado mexicano, es casi imposible afirmar que alineación se pondrá en campo de juego. Osorio es un entrenador con una clara postura “Cryufftiana” y se toma muy en serio el “todo el tiempo se requiere un cambio para siempre ser mejor”. Desde que ha tomado las riendas del seleccionado, muy pocas veces ha repetido un once por lo que tendremos que esperar hasta un rato antes para saber cuál será el equipo que parará en el campo de juego.

Más allá de los problemas que antes ya nombramos, El Tri es una selección que no tiene grandes talentos en la defensa pero si en el ataque. Ya conocemos la calidad que tiene Marco Fabian, vigente campeón de DFB Pokal con Eintracht Frankfurt, o Andres Guardado, ya viejo conocido. Además, en la delantera cuenta con “Chicharito” Hernandez, Jesus “Tecatito” Corona y Hirving “Chucky” Lozano. Este último, si se me permite la opinión, es el destinado para dar un salto en su carrera. Ha completado una gran temporada en PSV y seguramente Boateng y Hummels deberán tomar todos los recaudos para controlar al ex jugador del Pachuca mexicano.

En la historia se han enfrentado 3 veces en Mundiales y México nunca ha podido ganarle un partido al vigente campeón del mundo en la máxima cita del fútbol. Los registros son 2 victorias para Alemania y un empate. Las dos victorias fueron en el mundial de 1978 y 1998, mientras que el empate se dio en 1986.

Como ya lo ha dicho Löw, el partido estará muy disputado. Ambos tienen argumentos parecidos de juego y, aunque Alemania goce con jugadores con más experiencia y de mayor calidad, deberá prestar mucha atención. Este duelo es el más difícil que tiene en el grupo y, además, de adueñarse del primer lugar con la victoria, tranquilizará a la afición después de algunas dudas en los últimos partidos.