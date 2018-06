Mundial Rusia 2018: Previa Alemania – Suecia

Después de un pésimo debut frente a México, Alemania está obligada a llevarse una victoria frente a Suecia para no complicar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La derrota del otro día no cayo nada bien y pego fuerte en el equipo y la afición. La primera cuestión fue la supuesta falta de actitud por alguno de los jugadores, tal es así que Mesut Özil todavía no está confirmado por dicho tema. El mismo Joachim Löw reconoció, sin dar ningún nombre propio, que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que se fue muy preocupado con el nivel del equipo.

Para esta nueva cita mundialista, Löw no podrá contar con Mats Hummels quien, en la mañana del viernes, se retiró del centro de entrenamiento con una molestia en la parte cervical y el favorito para reemplazarlo es Niklas Süle. Pero no todo es una mala noticia para Los teutones, ya que, recuperaran a Jonas Hector que ocupará el lateral izquierdo por Marvin Plattenhardt.

Tácticamente se espera que “Joggie” haga dos cambios. Por un lado, en la medular Ilkay Gündogan será quien acompañe a Toni Kroos en lugar de Sami Khedira. Por el otro lado, Marco Reus cogerá la tan ansiada titularidad pero todavía hay una duda de si entra por Özil o por Draxler.

Por el lado sueco todo es una alegría y esto viene de larga data. La victoria en las eliminatorias dejando fuera a Italia del mundial dio un grato cambio de paradigma en ellos. Lo que antes parecía una selección débil, ahora es totalmente distinto. Si algo han revivido de sus antepasados es que nunca van a dejar de luchar y se han vuelto un hueso duro de roer.

Volviendo a las novedades para este partido, no se espera que Anderson haga cambios. Larsson y Ekdal, quien se desempeña en Hamburger SV, serán los mediocampistas de contención y la carta de juego está depositada en el, ya conocido por todos nosotros, Emil Forsberg, que no logro concretar una gran temporada pero ya todos vimos lo que es capaz de hacer cuando está en su plenitud física. Como en el anterior partido donde anunciamos la gran calidad de Hirving Lozano, el actual jugador de RB Leipzig es el jugador a tener en cuenta en la parte defensiva.

En el historial, Alemania predomina por sobre los nórdicos con 3 victorias sobre una derrota. Dicha caída fue en el Mundial de 1958 donde Suecia llego a la final donde perdió contra el famoso Brasil de Pelé y Garrincha.

El partido claramente será muy luchado y veremos dos modelos de juego totalmente distintos. Por un lado, la última campeona buscará con la tenencia de pelota y seguramente Suecia buscará replegarse y ocupar la mayor cantidad de espacios para que ni Werner ni Reus puedan llegar al arco que defenderá Olsen.

Probables formaciones

Alemania: Neuer; Kimmich, Boateng, Süle, Hector; Kroos, Gündogan; Müller, Özil, Reus; Werner.

Suecia: Olsen; Augustinsson, Granqvist, Jansson, Lustig; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.