Mundial Rusia 2018: Previa Alemania – Corea del Sur

Este miércoles se jugara la última jornada del grupo F, por un lado Suecia y México se verán las caras y por el otro, Alemania buscará sellar su pase a los octavos de final frente a Corea del Sur en el Kazán Arena.

Sin dudas, el Mundial que estamos teniendo es totalmente atípico. Los partidos se han emparejado mucho y ya nadie saca tantas diferencias como ya ha pasado en otras ediciones. Muchos dirán, Alemania ha dejado de ser Alemania en la derrota con México pero lo cierto está en que, en los dos partidos anteriores han mostrado un buen fútbol y lo que faltaba era lo que le dio Toni Kroos con esa obra de arte. Cuando todo parecía quedar al borde del abismo, el equipo recupero su confianza y ahora empieza otro mundial para los jugadores que consiguieron un gran envión anímico.

A lo que respecta a la actualidad, Joachim Löw está obligado, nuevamente, a hacer cambios en la saga central por la expulsión de Jerome Boateng frente a Suecia. El cambio fijo será la vuelta de Hummels que seguramente acompañe a Rüdiger. La otra baja es Sebastian Rudy quien no se ha recuperado del golpe en la nariz y allí si hay dudas. Gündogan corre con un poco más de ventaja pero no hay que descartar a Goretzka quien ha dejado buenas impresiones en las practicas.

En Corea, obviamente, nadie sonríe. Todos esperábamos un poco más de fortaleza de los asiáticos pero han sido ampliamente superados en sus encuentros. Las únicas cartas que se muestran peligrosas son las de Son, actual jugador de Tottenham, y la de Hwang que concreto una gran temporada en la Red Bull Salzburg. La única baja que tendrá Shin Tae-Yong es la de Ki Sung-Yong quien tiene una lesión en su gemelo.

Por Mundiales, el historial marca dos victorias para Alemania. La más recordada, claramente, es la semifinal en el Mundial 2002 donde Die Mannschaft gano 3:2 con un doblete de Jürgen Klinsmann. Por el presente de los surcoreanos, no creemos que se vea un partido tan eléctrico pero no hay que hablar antes de los hechos. En este Mundial si algo no faltan son las sorpresas.

Probables formaciones

Alemania: Neuer; Kimmich, Hummels, Rüdiger, Hector; Gündogan, Kroos; Müller, Reus, Brandt; Werner

Corea del Sur: Cho; Lee, Jang, Kim, Kim; Moon, Ji, Lee, Hwang; Lee, Son.