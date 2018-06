Histórico: Alemania queda eliminada en fase de grupos

El fútbol ha cambiado. Sigue siendo un deporte de 11 contra 11 pero ya no siempre gana Alemania. Por el contrario, la Mannschaft no solo cayó eliminada en fase de grupos, sino que lo hace como última de grupo.

De poco valió el hype que significó el gol de Toni Kroos para ganar a Suecia. La selección parecía caminar sin alma por la cancha, como que no tuviesen sangre en el cuerpo y peor aún, como que no les importara. Lejos de ser un equipo que va arriba a buscar un gol incluso con cierto desespero, se tomaron las cosas con calma, con tanta calma que verán el resto del torneo desde casa.

Alemania pasó de dominar el mundo del fútbol a dar pena en cancha. Hay que considerar que, en este mundial, Alemania únicamente estuvo por arriba del marcador durante menos de un minuto. Es impensable que una lista de jugadores que en el papel lucían para ganar la copa, termine su andadura prematuramente.

El juego contra Corea empezó con la misma tónica que había empezado con Suecia, amplio dominio del balón, triplicando la cantidad de pases que su rival, pero sin romper líneas y encarar al arco. Infinitos fueron los centros sin éxito de Joshua Kimmich, infinitas las ralentizaciones de juego de Özil, los intentos de Kroos de cara al arco que parecía ser el único que lo intentaba, nada salía. El destino parecía sellado.

Casi 60 minutos tardó Löw para hacer los cambios, y ya que Kimmich era una (mala) máquina de hacer centros, ingresó a Mario Gómez, para que Werner fuese a la izquierda, esperando que desequilibrara tanto como lo hizo con Suecia.

Pero los minutos pasaban y el gol no llegaba, las pocas ocasiones claras que se podían generar no se concretaban y el reloj seguía avanzando. Curioso era ver signos de apatía en los jugadores. Inentendible. Inaceptable. Cada vez que Özil tomaba la pelota dormía el juego, cada vez que Müller, quien entró de sustituto, intervenía era para peor. Sólo Toni Kroos encaraba. Timo Werner lo intentaba, pero era más el deseo de hacer algo que el efectivamente poder hacerlo, Marco Reus estuvo ausente durante el partido, salvo un par de intervenciones que no generaron peligro. Algo falla en esta Alemania y es necesario repetirlo una y otra vez.

Las dos ocasiones mas claras vinieron por la banda derecha. Primero, uno de los pocos centros buenos de Kimmich consiguió a Mario Gómez que cabeceó a las manos del portero coreano, y otro centro, esta vez de Özil dejó completamente solo a Hummels quien intentó cabecear pero que terminó mandando la pelota a la línea de fondo luego de impactarla con el hombro.

Tuvimos que esperar hasta el minuto 90 para empezar a ver lo peor. A la salida de un córner coreano, Toni Kroos habilitó Young-Gwon Kim quien estando solo frente a Neuer, supo definir a la escuadra izquierda. Mazazo fuerte que obligaba a Alemania a hacer dos goles en cuestión de cinco minutos y que llevó a Manuel Neuer a salir de su arco e intentar echar una mano. Pero su esfuerzo fue en vano, pues al llegar al borde del área e intentar driblar a un jugador, fue despojado de la pelota por Se-Jong Joo quien dando un patadón a la pelota, habilitó al capitán Heung-Min Son que solo tuvo que empujarla para el 2-0 final.

Mucho debe reflexionar la gerencia alemana pues medidas deben tomarse después de este papelón. Pareciera que se tuvo miedo a un total cambio generacional y las consecuencias ya se ven. La única pregunta que se genera con todo esto es ¿Debe Löw seguir al mando? Recién fue renovado, pero parece que su ciclo llegó a su fin. Desde el día de hoy tienen cuatro años para trabajar y regresar a la selección al lugar donde merece estar.