Finalizaron los octavos de final: Brasil y Francia pisan fuerte

Tras la disputa de la primera ronda eliminatoria, los cariocas y los galos son los principales favoritos a hacerse con el título mundialista. No obstante, si por algo se está caracterizando la cita rusa es por la cantidad de sorpresas que se están dando.

El tiempo pasa muy rápido y más cuando hay tanto fútbol, y es que ya se han disputado 56 de los 64 partidos de la Copa del Mundo que terminará el día 15 en el estadio de Luzhniki. Hasta entonces nos quedará ver las selecciones que pasan de cuartos y de semifinales para citarse en el estadio que albergó la final de la Liga de Campeones en la temporada 2008, recordada por el famoso resbalón de John Terry en la tanda de penaltis que privó al Chelsea de levantar su primera Champions. A falta de que se comiencen a disputar los cuartos, analizamos cómo han ido los octavos de final:

FRANCIA 4-3 ARGENTINA

La selección gala, una de las favoritas a hacerse con el título, pasó como primera de grupo sin realizar un fútbol brillante y estando lejos del nivel esperado. Por su parte, Argentina había sido una de las decepciones pero logró clasificarse en el último momento, llegando con una fuerte inyección de moral. El partido fue de Kylian Mbappé, acelerándose cuando el ya jugador en propiedad del Paris Saint Germain deseó, dándole la vuelta al marcador cuando los albicelestes se adelantaron sin hacer demasiado. Francia dio un golpe sobre la mesa a la hora de llevar la iniciativa en el juego, pero siguió demostrando que le cuesta cerrar partidos y que funciona mejor a contracorriente. Pese a decepcionar en cuanto a fútbol, el combinado de Jorge Sampaoli plantó cara hasta el final e incluso tuvo opciones para empatar.

URUGUAY 2-1 PORTUGAL

Los charrúas fueron una de las tres únicas selecciones que pasaron a octavos con pleno de victorias, aunque mostraron un juego más solvente y efectivo que no estético y vistoso. Con esa misma idea vencieron a Portugal, que terminó sufriendo para pasar de grupos ante Irán. Luis Suárez y Edinson Cavani tuvieron una gran conexión y sacaron adelante un partido que terminaron ganando gracias a la seguridad en la retaguardia que dio todo el equipo. Diego Godín y José María Giménez se encargaron de anular a un Cristiano Ronaldo que pasó muy desapercibido. Los uruguayos no han dado la sensación de hacer aguas en ningún momento y se les puede ver compactos durante todo el partido, habrá que tener cuidado con ellos.

ESPAÑA 1-1 RUSIA (3-4)

España ha dejado dudas en todo su periplo en territorio ruso, sin que el partido de octavos fuese una excepción. Los anfitriones salieron con la clara idea de cerrar espacios y limitarse a enviar balones en largo al gigante Artem Dzyuba, que esperaría continuaciones. El tanto de La Roja llegó con suerte, después de que Sergei Ignashevich introdujese el balón en propia meta. Rusia no cambió su juego, centrándose en el contragolpe y los saques de esquina como principal fuente de peligro. El empate llegaría antes del descanso tras un error infantil de Gerard Piqué alzando la mano y provocando un penalti. El marcador no se movería más y se llegaría a la lotería de los once metros. El envite tuvo un guión claro y monótono, con España tocando mucho pero en horizontal, sin profundidad. Los rusos pasarían a cuartos tras convertir todos los lanzamientos, mientras que Koke Resurrección y Iago Aspas errarían los suyos.

CROACIA 1-1 DINAMARCA (3-2)

Los croatas eran otro de los combinados que habían solventado su fase de grupos con todo victorias, erigiéndose como una de las favoritas tras las dudas de las principales candidatas. Dinamarca, por su parte, demostró lo mismo que llevaba haciendo: competir un partido desde el sufrimiento. El envite comenzó de una forma muy loca, con un gol danés en el primer minuto y la respuesta de Mario Mandzukic en el 4. A partir de ahí, hubo ocasiones para ambos equipos pero sin excesivo peligro. El momento más cercano a que la contienda se decantase fue a falta de cinco minutos de terminar la prórroga, con un penalti a Ante Rebic cuando se disponía a empujar el balón al fondo de las mallas tras haber dejado atrás a Kasper Schmeichel con un recorte. El cancerbero del Leicester se lo paró a Luka Modric. En la tanda final, los dos porteros se lucieron, con dos paradas para el mismo y tres para Danijel Subasic, que enmendó el error en el tanto inicial. De este modo, los croatas siguen en su camino y los daneses no, pero quedándose fuera de una forma muy digna.

BRASIL 2-0 MÉXICO

Los mexicanos plantaron cara en la mitad del primer tiempo, con una presión muy alta y creando incomodidad en la zaga carioca. No obstante, el despliegue físico requerido para ello lastró a los de Juan Carlos Osorio, que sufrieron hasta llegar al descanso. El dominio de Brasil se fue acrecentando y a los seis minutos del primer tiempo se adelantaron en el marcador. El protagonismo fue para un Willian Borges que volvió locos a todos los rivales, con unas conducciones verticales que crearon peligro constantemente. Los de América del Sur tendrían alguna ocasión, no con excesivo peligro, pero Brasil sentenciaría al final con un tanto de Roberto Firmino, que se encontró un balón rechazado por Guillermo Ochoa en el área a escasos dos minutos del final.

BÉLGICA 3-2 JAPÓN

Probablemente haya sido la contienda más emocionante y con un final más agónico de las ocho de octavos. Bélgica lleva años siendo prometedora pero sin lograr alcanzar resultados significativos en competiciones internacionales, mientras que a Japón con suerte se le esperaba pasando de grupos. Los nipones hicieron gala de un juego ordenado y una disciplina táctica a la altura de pocas selecciones, llegando a ponerse con un 0-2 favorable. No obstante, conforme fueron retrocediendo, la profundidad de sus ataques cada vez era menor, hasta convertirse en intentos muy tímidos. Bélgica, con el potencial ofensivo que tiene en sus filas, terminó remontando un partido donde la última jugada de peligro fue el contragolpe de libro finalizado por Nacer Chadli, un cambio de Roberto Martínez que terminó siendo igual de acertado que el de Marouane Fellaini, autor del 2-2. Un susto que le servirá a los belgas para no volver a salir confiados, algo que podría setenciarles en cuartos ante Brasil.

SUECIA 1-0 SUIZA

Con diferencia, el partido más bronco y correoso de los octavos de final. Apenas hubo ocasiones de peligro por ambos bandos y se decidió por una desafortunada jugada donde Manuel Akanji, zaguero del Borussia Dortmund, se introdujo el balón en propia meta tras un disparo de Emil Forsberg. Los suecos vienen crecidos después de la contundente victoria ante México, definitiva para ser primeros de grupo y esta trabajada clasificación ante los helvéticos, que tenían mejor equipo pero no consiguieron atravesar el compacto bloque diseñado por Janne Anderson. Son un rival complicado para cualquier selección, aunque ofensivamente dependen mucho del futbolista del RB Leipzig.

COLOMBIA 1-1 INGLATERRA (3-4)

Colombianos e ingleses protagonizaron el partido más caliente y con más rifi-rafes de la primera ronda eliminatoria en Rusia. Los piques entre jugadores eran constantes, del mismo modo que las entradas fuera de tono. Al colegiado se le fue el mando del encuentro y no pudo calmar a los jugadores, que estaban pasados de revoluciones en su gran mayoría. En lo futbolístico, los de Gareth Southgate se adelantaron en el marcador con un penalti infantil de Carlos Sánchez sobre Harry Kane cuando era el del Tottenham el que había iniciado una falta sobre el del Espanyol. Cuando Inglaterra parecía tener el envite controlado, apareció Yerry Mina para marcar en el descuento y forzar una prórroga en la que habría ocasiones claras para ambos equipos, aunque fue más dominada por los latinoamericanos. En la tanda de penaltis ocurrió algo histórico, dado que fue la primera vez que los ingleses ganaban desde los once metros una eliminatoria en una Copa del Mundo, habiendo sido eliminados en los tres precedentes.