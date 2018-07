Mundial Rusia 2018: Previa Cuartos de Final

La emoción del mundial Rusia 2018 sigue avanzando. Las instancias culminantes están a la vuelta de la esquina y solo los mejores quedan de pie. Repasemos un poco los emparejamientos de los cuales saldrán las cuatro mejores selecciones del planeta (Todas las horas son locales):

Uruguay vs Francia. Viernes 17.00h. Nizhni Novgorod.

Dos equipos que llegan invictos a esta instancia. Un campeón mundial quedará fuera de contienda cuando suene el silbato final. Uruguay apelará a su garra charrúa que los ha hecho contar sus partidos por victorias, pero llegará tocado pues Edinson Cavani, quién se encargó de clasificar a Uruguay con doblete frente a Portugal está lesionado y con toda certeza no será de la partida. Por su parte, Francia, sin Blaise Matuidi fuera de la convocatoria por acumulación de amarillas, llega sabiendo lo que significa eliminar a una selección rioplatense. Eliminó a Argentina en un verdadero partidazo y llega con su chapa de favorito dispuestos a avanzar a semifinales. Confían en la guía de Antoine Griezmann y la velocidad de Kylian Mbappé para buscar su pase a semis.

Brasil vs Bélgica. Viernes 21.00h. Kazán

Las dos selecciones que probablemente han practicado mejor fútbol durante el torneo se verán las caras. Brasil, con Neymar y sus 14 minutos sobre el césped, y sin Casemiro suspendido por tarjetas, quieren repetir el llegar a semifinales, y balancearán su sólida defensa con su mortífero ataque, más aún considerando que la defensa belga no es la más solvente del torneo. Brasil tuvo que trabajar un poco más de la cuenta para derrotar a México quien, hasta el primer gol, opuso buena resistencia. Bélgica, por otra parte, ha sido la selección con más goles anotados en la contienda y estuvieron cerca de caer eliminados a manos de Japón, pero uno de los más mortíferos contragolpes de los cuales se tenga recuerdo, puso a los de Bob Martínez en cuartos de final por segundo mundial consecutivos. La Generación Dorada belga tiene ante si el más grande de sus retos.

Suecia vs Inglaterra. Sábado 17.00h. Samara.

El lado “fácil” del cuadro enfrenta a suecos contra ingleses. Los escandinavos vienen de derrotar a Suiza con un afortunado gol de Emil Forsberg. Probablemente no es la selección que mejor juegue, pero después de la clase 94’ liderada por Thomas Brolin, esta selección es la que más lejos ha llegado en una contienda mundialista, y todo esto sin Zlatan Ibrahimovic en cancha. Quieren seguir avanzando, a pesar que su pilar Michael Lustig debe ver el juego desde las gradas por estar suspendido. En frente tendrán a unos ingleses muy optimistas y entusiastas, convencidos de que este es su mundial. Luego de derrotar a Colombia por penales, los d Gareth Southgate buscaran instalarse en semis por primera vez desde 1990. Están muy seguros que la copa “it’s coming home” así que deben emplearse a fondo para seguir soñando.

Croacia-Rusia. Sábado 21.00h. Sochi.

Posiblemente nadie daba nada por la selección anfitriona. Los últimos cuatro mundiales que participó no pasaron de la primera ronda y no solo logró avanzar a octavos, sino que en esta instancia logró eliminar a una de las favoritas, España. No practican el juego más vistoso, pero los dirigidos por Stanislav Cherchésov dan resultados. No llegaban a esta instancia desde 1970 (Cuando eran la URSS) y esperan que la presión no venga a pegar ahora. Los croatas se han ganado el cartel de favoritos y a pesar de sufrir contra Dinamarca y Kasper Schmeichel logró seguir avanzando. Los liderados por Luka Modric buscan igualar su mejor actuación histórica cuando, como país independiente, avanzaron hasta semis en su mundial debut en 1998. No la tienen fácil, pues la afición local siempre empuja, pero tienen los pergaminos para seguir avanzando y, como no, alzarse eventualmente como campeón.