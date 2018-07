James Rodriguez ¿se queda o se va?

La incertidumbre sigue en el caso de James Rodríguez y a tan solo unas semanas de arrancar la nueva temporada en las ligas europeas aun el colombiano no tiene bien definido donde va a jugar si en el Bayern München su equipo actual o regrese al Real Madrid su exequipo.

Debido a la salida inesperada de Zidane del banquillo blanco y la llegada de Lopetegui como entrenador del equipo blanco empezó a correr el rumor o la noticia donde Real Madrid buscaría el regreso del jugador colombiano debido a que Lopetegui si le gustaría contar con la presencia del James en el equipo, esta información empezó a correr en la prensa española incluso diciendo que hay había acercamiento para el retorno del astro colombiano.

Por su parte la directiva del equipo bávaro equipo actual de Rodríguez, se han dedicado a negar todo incluso están planeando hacer valida la opción de compra del colombiano para que de forma definitiva pues están encantados con sus actuaciones donde cada vez se ha una pieza fundamental en el cuadro alemán. A tal grado que el presidente del Bayern Uli Hoeness asegura la estancia del jugador colombiano por largo tiempo.

En unas declaraciones Uli al portal ‘Bild Sport’ a segura que “Nadie se acercó a nosotros, ni el Real Madrid ni el jugador” agregando que “Nunca hubiéramos estado de acuerdo. Él tiene contrato válido con nosotros”. Por ultimo el presidente del cuadro bávaro termino con la entrevista con la siguiente aseveración “No tenemos ninguna duda de que lo firmaremos permanentemente, pero gracias a Dios nos queda un año más para hacerlo”.

Actualmente el James Rodríguez se encuentra en Colombia disfrutando de sus vacaciones después de su actuación en la Copa de Mundial de Rusia. Pero James reportará con el vigente campeón de la Bundesliga en Miami en los Estados Unidos el próximo 26 o 27 de este mes donde el Bayern esta disputando la International Champions Cup, James ya para el partido del Bayern vs Manchester City que se llevará a cabo el próximo 28 de julio, pero el colombiano no tendrá minutos debido a que viene saliendo de su receso vacacional, dos días después de dicho partido James y toda la legión del Bayern regresan a Múnich para continuar con su pretemporada.

Tal parece que James Rodríguez no saldrá del Bayern para la próxima temporada incluso en varios años pues Bayern planea hacer valida la opción de compra del colombiano, esto lo alejaría de equipo blanco en un buen tiempo pero hasta no cerrar el régimen de transferencias en Europa no esta definido.