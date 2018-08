Axel Witsel llega a reforzar al Borussia Dortmund

El Mundial de Rusia 2018 sigue dejando secuelas en el futbol europeo y, especialmente, en la Bundesliga. El mediocampista belga, el del peinado afro, Axel Witsel, llega al Borussia Dortmund del director técnico suizo Lucien Favre. A Los Aurinegros les costó 20 millones de euros, para algunos especialistas una verdadera ganga la que paga el club alemán al Tianjin Quanjin chino por las habilidades del destacado jugador. Witsel parecía ser de esos grandes jugadores que en la actualidad optaba por jugar en una liga inferior pero con la cartera llena de billetes verdes. Witsel jugó desde el 2017 en China tras una etapa en el Zenit de San Petesburgo. Sin embargo, el de 29 años, y tras su destacada actuación en el Mundial parece que cambió de parecer, y decidió jugar en una liga de gran nivel y en un proyecto nuevo como el que comienza el Dortmund.

Con este refuerzo, el Borussia Dortmund de Favre tiene una sólida mediocampo que apunta a ser de las más temidas en la próxima campaña de la Bundesliga. Axel Witsel se suma al fichaje del danés Thomas Delaney, que llega del Werder Bremen. Ambos podrían arrancar como titulares junto al joven ex Borussia Monchengladbach, Mahmoud Dahoud. Sin contar, las variantes que pueda usar Fa el entrenador cuando también juegue con alguno de sus dos pivotes como Julian Weigl, Sebastian Rode o Nuri Sahin.

Witsel es un volante más defensivo que de creación y llega con un contrato que lo atará al Borussia Dortmund por 4 años y lo tendrá como una de las figuras para manejas las riendas de la medular por bastante tiempo. Axel comenzó su carrera en la Jupiler League con el Standard de Lieja (2006). Luego, en 2011 llegó al Benfica de la liga portuguesa para convertirse ya en el rol de mediocampista de labor obrera, recuperando balones y destruyendo el juego rival. Su paso por Portugal fue tan solo de un año y decidió aventurarse 4 años (2012-2016) en el Zenit de San Petesburgo, de la liga rusa. Un cambio que en ese tiempo fue extraño, pues tuvo opciones de mejores clubes en ligas más competitivas. No obstante, el factor monetario fue suficiente para seducir al belga.

Ya en China estuvo por 17 meses en el Tianjin Quanjin, emulando el camino de otras jóvenes ‘perlas’ como los brasileños Oscar o su compañero en el Quanjin, Alexandre Pato. Inclusive tuvo como compañero al goleador francés del ahora descendido 1. FC Koln, Anthony Modeste. En este club fue dirigido por el DT portugués, Paulo Sousa, quien declaró, hace poco, a la televisión china CGTN que el jugador no saldría del equipo.

Pero la realidad era diferente y el belga si tenía planeado cambiar y más tras su destacado Mundial con Bélgica, en el que ganó su medalla de bronce por el tercer lugar ganado.

El nuevo dorsal 28 del Dortmund es reconocido buena salida hacia el frente del ataque y su depurada técnica. Por sus cualidad es un jugador extraordinario, esos que son considerados raros en el fútbol actual, pues puede llegar hasta tres cuartos de cancha con balón controlado y también cumplir una buena función en fase ofensiva. Además, no olvida esos inicios como extremo, que tuvo en la liga belga. Aunque fue en Benfica donde que se convirtió en el medio defensivo de hoy en su posición ya fija.

En su cuenta de Twitter el jugador expreso lo siguiente tras confirmarse su vinculación a su nuevo equipo:

Excited to get started on this new journey, looking forward to the new season 💪🏽🖤💛 @BVB #BVB #AW28 pic.twitter.com/b30EVpD0TG

— Axel Witsel (@axelwitsel28) 6 de agosto de 2018