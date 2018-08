Benedikt Höwedes le dice adiós a Schalke 04

No hay fecha que no se cumpla o plazo que no se venza y para Benedikt Höwedes, ha llegado el momento de marcharse definitivamente del Schalke 04.

El defensa central alemán, quien estuvo ligado a “Die Knappen” desde el 2001 cuando llegó a las fuerzas básicas de la institución germana, fue transferido al Lokomotiv ruso a cambio de cinco millones de euros.

“Le deseamos lo mejor en su nueva etapa deportiva de su carrera en el Lokomotiv de Moscú”, manifestó Christian Heidel, director deportivo del Schalke, al hablar de la salida de su jugador.

Canterano del Schalke 04 que debutó en 2007, fue capitán del equipo azul desde 2011 hasta 2017, cuando se fue cedido a la Juventus de Turín para suplir la baja de Leonardo Bonucci al AC Milan. En el cuadro de la Serie A italiana no pudo dar muestra de sus capacidades a razón de varias lesiones musculares que solamente le permitieron disputar tres partidos en todo el año, por lo que al final del ciclo futbolístico 2017-2018, no se hizo válida una opción de compra que se tenía por él a cambio de 13 millones de euros.

Ahora, el polifacético defensa alemán de 30 años buscará recuperar su mejor nivel deportivo jugando para el campeón de la Primera División de Rusia, con quienes ha firmado contrato por cuatro años.

Aunque Höwedes nunca llegó a ser un zaguero mediático como sus compatriotas Jérome Boateng o Mats Hummels, fue pieza clave para que Alemania conquistara la Copa del Mundo de Brasil en 2014, haciendo las funciones de lateral izquierdo. En dicho certamen, fue junto a Manuel Neuer, Toni Kroos y Philipp Lahm, el único jugador que disputó todos los minutos posibles (690’).